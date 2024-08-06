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Классическая окрошка на минеральной воде с майонезом: простой рецепт и приготовление
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  • Опубликована сегодня в 3:11

Классическая окрошка на минеральной воде: она необыкновенно вкусна с ложкой майонеза

Классическая окрошка на минеральной воде с майонезом: простой рецепт и приготовление

Окрошка — традиционное русское блюдо, которое обычно готовится на квасе или кефире. Однако минеральная вода также может служить отличной альтернативой этим напиткам. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить классическую окрошку на минеральной воде с майонезом.

Ингредиенты:

  • варёная колбаса — 400 г;
  • свежие огурцы — 350 г;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • картофель — 450 г;
  • зелёный лук — 30 г;
  • минеральная вода без газа — 1,5 л;
  • майонез — 50 г;
  • петрушка — по вкусу;
  • укроп — 10 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте свежую зелень и мелко нарежьте её. Не смешивайте пока зелёный лук с укропом.
  2. Отварите картофель в мундире и яйца вкрутую. Охладите их и очистите, затем нарежьте кубиками.
  3. Помойте огурцы, при необходимости очистите их от кожуры, если она горчит. Нарежьте огурцы соломкой средней толщины.
  4. Нарежьте колбасу на аккуратные небольшие кубики.
  5. Положите горсть нарезанного зелёного лука на дно глубокой ёмкости и помните его, чтобы выделился сок. Добавьте остальные ингредиенты по очереди.
  6. Посолите и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте. Залейте охлаждённой минеральной водой.

Классическая окрошка на минеральной воде с майонезом готова! Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (public domain)

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