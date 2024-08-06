Классическая окрошка на минеральной воде: она необыкновенно вкусна с ложкой майонеза

Окрошка — традиционное русское блюдо, которое обычно готовится на квасе или кефире. Однако минеральная вода также может служить отличной альтернативой этим напиткам. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить классическую окрошку на минеральной воде с майонезом.
Ингредиенты:
- варёная колбаса — 400 г;
- свежие огурцы — 350 г;
- куриные яйца — 3 шт.;
- картофель — 450 г;
- зелёный лук — 30 г;
- минеральная вода без газа — 1,5 л;
- майонез — 50 г;
- петрушка — по вкусу;
- укроп — 10 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте свежую зелень и мелко нарежьте её. Не смешивайте пока зелёный лук с укропом.
- Отварите картофель в мундире и яйца вкрутую. Охладите их и очистите, затем нарежьте кубиками.
- Помойте огурцы, при необходимости очистите их от кожуры, если она горчит. Нарежьте огурцы соломкой средней толщины.
- Нарежьте колбасу на аккуратные небольшие кубики.
- Положите горсть нарезанного зелёного лука на дно глубокой ёмкости и помните его, чтобы выделился сок. Добавьте остальные ингредиенты по очереди.
- Посолите и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте. Залейте охлаждённой минеральной водой.
Классическая окрошка на минеральной воде с майонезом готова! Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (public domain)
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