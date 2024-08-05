Лёгкая окрошка на квасе без мяса: отличный вариант для жары, когда не хочется есть

В жаркие летние дни иногда пропадает аппетит, и хочется съесть что-то лёгкое и простое в приготовлении. Окрошка на квасе — идеальный вариант, ведь для неё даже не нужно варить мясо. Вам понадобятся совсем немного простых ингредиентов: только квас, овощи, зелень и яйца.
Ингредиенты:
- 4 картофелины;
- 1 огурец;
- 6 редисок;
- 3 яйца;
- 1 пучок зелёного лука;
- 1 пучок укропа;
- 350 мл кваса;
- соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите картофель до готовности (25-30 минут).
- Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды).
- Нарежьте редис, огурец и зелень.
- Очистите яйца и нарежьте их кубиками.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте квасом. Добавьте сметану или майонез по вкусу.
Подавайте окрошку холодной.
Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (public domain)
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