Лёгкая окрошка на квасе без мяса: отличный вариант для жары, когда не хочется есть

В жаркие летние дни иногда пропадает аппетит, и хочется съесть что-то лёгкое и простое в приготовлении. Окрошка на квасе — идеальный вариант, ведь для неё даже не нужно варить мясо. Вам понадобятся совсем немного простых ингредиентов: только квас, овощи, зелень и яйца.

Ингредиенты:

4 картофелины;

1 огурец;

6 редисок;

3 яйца;

1 пучок зелёного лука;

1 пучок укропа;

350 мл кваса;

соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель до готовности (25-30 минут). Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды). Нарежьте редис, огурец и зелень. Очистите яйца и нарежьте их кубиками. Смешайте все ингредиенты и заправьте квасом. Добавьте сметану или майонез по вкусу.

Подавайте окрошку холодной.

Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (public domain)