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Овощная окрошка на квасе: готовим её без мяса
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  • Опубликована сегодня в 5:07

Лёгкая окрошка на квасе без мяса: отличный вариант для жары, когда не хочется есть

Овощная окрошка на квасе: готовим её без мяса

В жаркие летние дни иногда пропадает аппетит, и хочется съесть что-то лёгкое и простое в приготовлении. Окрошка на квасе — идеальный вариант, ведь для неё даже не нужно варить мясо. Вам понадобятся совсем немного простых ингредиентов: только квас, овощи, зелень и яйца.

Ингредиенты:

  • 4 картофелины;
  • 1 огурец;
  • 6 редисок;
  • 3 яйца;
  • 1 пучок зелёного лука;
  • 1 пучок укропа;
  • 350 мл кваса;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите картофель до готовности (25-30 минут).
  2. Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания воды).
  3. Нарежьте редис, огурец и зелень.
  4. Очистите яйца и нарежьте их кубиками.
  5. Смешайте все ингредиенты и заправьте квасом. Добавьте сметану или майонез по вкусу.

Подавайте окрошку холодной.

Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (public domain)

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