Чем квас и кефир лучше газировки: настоящая ценность классической окрошки

Классическая окрошка — символ русской кухни, которую традиционно готовят на квасе или кефире. Но в соцсетях набирает популярность новый тренд: иностранцы начали заливать привычные ингредиенты… сладкой газировкой.

Как готовят необычный вариант

В роликах пользователи заменяют традиционную основу на колу или содовую.

Огурцы, зелень, картофель, мясо или колбаса сохраняют вкус по отдельности, но итоговое блюдо получается "странным" и, по отзывам, не слишком гармоничным.

Чем отличается классика

Обычная окрошка ценится не только за свежесть и вкус:

квас придаёт лёгкую кислинку, освежает в жару, содержит витамины группы B и молочнокислые бактерии,

кефир добавляет пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника.

Именно эта кислинка и питательная ценность делают блюдо полезным и сбалансированным.

Почему газировка — плохая идея

У сладкой "колы" подобных свойств нет.

В ней много сахара ,

регулярное употребление повышает риск наборa веса и метаболических нарушений ,

она не освежает и не помогает пищеварению, как квас или кефир.

Если хочется поэкспериментировать

Лучше заменить газировку на минеральную воду. Вкус будет необычным, но при этом без вреда для здоровья.

Итог

"Окрошка на коле" — скорее интернет-шутка и любопытный эксперимент, чем полноценная альтернатива классическому блюду. Если пробовать, то только ради интереса, а для пользы лучше оставаться верным традиционным рецептам.