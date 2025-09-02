Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Финский суп
Финский суп
© Design by Freepick by chandlervid85 is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Чем квас и кефир лучше газировки: настоящая ценность классической окрошки

Эксперты: сладкая газировка не может заменить квас или кефир в традиционной окрошке

Классическая окрошка — символ русской кухни, которую традиционно готовят на квасе или кефире. Но в соцсетях набирает популярность новый тренд: иностранцы начали заливать привычные ингредиенты… сладкой газировкой.

Как готовят необычный вариант

В роликах пользователи заменяют традиционную основу на колу или содовую.
Огурцы, зелень, картофель, мясо или колбаса сохраняют вкус по отдельности, но итоговое блюдо получается "странным" и, по отзывам, не слишком гармоничным.

Чем отличается классика

Обычная окрошка ценится не только за свежесть и вкус:

  • квас придаёт лёгкую кислинку, освежает в жару, содержит витамины группы B и молочнокислые бактерии,

  • кефир добавляет пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника.

Именно эта кислинка и питательная ценность делают блюдо полезным и сбалансированным.

Почему газировка — плохая идея

У сладкой "колы" подобных свойств нет.

  • В ней много сахара,

  • регулярное употребление повышает риск наборa веса и метаболических нарушений,

  • она не освежает и не помогает пищеварению, как квас или кефир.

Если хочется поэкспериментировать

Лучше заменить газировку на минеральную воду. Вкус будет необычным, но при этом без вреда для здоровья.

Итог

"Окрошка на коле" — скорее интернет-шутка и любопытный эксперимент, чем полноценная альтернатива классическому блюду. Если пробовать, то только ради интереса, а для пользы лучше оставаться верным традиционным рецептам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: замороженные овощи и фрукты сохраняют больше витаминов, чем свежие после хранения сегодня в 22:03

Свежие овощи могут уступать заморозке по пользе — неожиданный поворот

Свежие овощи и фрукты не всегда полезнее замороженных. Учёные показали: при правильной заморозке продукты сохраняют витамины и антиоксиданты на месяцы вперёд.

Читать полностью » Исследования показали: рыба в рационе замедляет когнитивный спад и снижает риск деменции сегодня в 21:57

Рыба дважды в неделю: привычка, которая защищает сердце и мозг

Учёные назвали семь веских причин включить рыбу в рацион. От сердца и мозга до сна и психики — регулярные порции приносят организму комплексную пользу.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух назвала самые полезные способы заготовки помидоров сегодня в 21:16

Секрет зимнего здоровья: всё решает то, как вы закатали помидоры

Гастроэнтеролог назвала 5 лучших способов заготовки томатов: от консервации и заморозки до мочения. Узнайте, какой метод сохраняет максимум пользы.

Читать полностью » Исследование Университета Макгилла: соль повышает давление через воспаление в мозге сегодня в 20:53

Обычная соль способна вызвать воспаление нервной ткани

Учёные выяснили, что соль влияет на давление не только через почки, но и через мозг. Этот механизм связан с воспалением и гормоном вазопрессином.

Читать полностью » Офтальмолог назвал морковь и яйца ключевыми продуктами для здоровья глаз сегодня в 20:18

Еда для глаз: что добавить в рацион, чтобы видеть чётче

Офтальмолог назвал 5 групп продуктов, которые помогают сохранить зрение: от моркови и цитрусов до зелёных овощей, рыбы и яиц.

Читать полностью » The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто сегодня в 19:16

7–10 дней хранения без потерь: как выбрать правильные плоды

Пустые гороховые стручки могут стать основой ароматного ризотто с насыщенным вкусом умами — узнайте, как превратить отходы в деликатес.

Читать полностью » Домашняя пицца: повара объяснили, как испечь её в духовке при 250–300 °C без дровяной печи сегодня в 18:16

Пицца теряет вкус из-за одной лишней щепотки: кулинарный запрет, о котором молчат

Узнайте, как приготовить пиццу дома так, чтобы она не уступала ресторанной: правильное тесто, сбалансированная начинка и хитрости выпечки.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета выявили защитное действие зелёного чая и витамина B3 на клетки мозга сегодня в 17:10

В мозге нашли топливо, о котором никто не говорил: как зелёный чай запускает его выработку

Учёные нашли неожиданное сочетание привычных веществ, которое способно укрепить защиту мозга и изменить подход к борьбе с возрастными болезнями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Васильева развеяла миф о том, что статины назначают только пожилым людям
Дом

Сантехники предупредили о риске поломки оборудования при одновременной стирке и приёме душа
Туризм

Блогер: китаец Шэнли назвал "дикостью" хождение босиком дома в России
Садоводство

Подготовка погреба к зиме: уборка, просушка и дезинфекция
Питомцы

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, как правильно взять домой кота с улицы
Авто и мото

Водители получают штраф от ГАИ за докатку
ПФО

Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой
Красота и здоровье

Исследования показали, что регулярное употребление овощей с витамином С снижает риск гипертонии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet