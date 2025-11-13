Парикмахерская под запретом: когда окрашивание волос превращается в риск для здоровья

Беременным, аллергикам и людям с гормональными нарушениями стоит отказаться от окрашивания волос, предупредила врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева. О рисках процедуры специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Дерматолог назвала категории людей, для которых окрашивание волос несёт опасность для здоровья.

"Беременным вообще красить нельзя ни волосы, ни ногти, это вредно очень. Во время беременности и подготовки никакие гель-лаки и покраска ногтей не рекомендованы. Это дополнительный фактор, который может привести ко всяким проблемам", — предупредила эндокринолог.

В список тех, кому нужно относиться к окрашиванию волос с осторожностью доктор внесла и аллергиков.

"Люди с аллергическими заболеваниями, включая бронхиальную астму, с нарушением системы детоксикации, потому что это "грузит" достаточно. Людям с гормональными расстройствами, с фиброзно-кистозной мастопатией, предраковыми состояниями, с проблемами в гинекологии, болезни печени, тяжёлые соматические состояния", — отметила Скорогудаева.

Дерматолог отметила, что вред от окрашивания зависит от используемого средства и частоты его применения. Особенно агрессивно действуют осветляющие составы: они пересушивают волосы и кожу головы, что может вызвать шелушение и себорею.