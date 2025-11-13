Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка красит волосы
Девушка красит волосы
© https://i.pinimg.com/736x/e6/9e/2d/e69e2d075eb6f0fefa370529c8d66b33.jpg
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:37

Парикмахерская под запретом: когда окрашивание волос превращается в риск для здоровья

Окрашивание волос опасно в ряде случаев — дерматолог

Беременным, аллергикам и людям с гормональными нарушениями стоит отказаться от окрашивания волос, предупредила врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева. О рисках процедуры специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Дерматолог назвала категории людей, для которых окрашивание волос несёт опасность для здоровья.

"Беременным вообще красить нельзя ни волосы, ни ногти, это вредно очень. Во время беременности и подготовки никакие гель-лаки и покраска ногтей не рекомендованы. Это дополнительный фактор, который может привести ко всяким проблемам", — предупредила эндокринолог.

В список тех, кому нужно относиться к окрашиванию волос с осторожностью доктор внесла и аллергиков.

"Люди с аллергическими заболеваниями, включая бронхиальную астму, с нарушением системы детоксикации, потому что это "грузит" достаточно. Людям с гормональными расстройствами, с фиброзно-кистозной мастопатией, предраковыми состояниями, с проблемами в гинекологии, болезни печени, тяжёлые соматические состояния", — отметила Скорогудаева.

Дерматолог отметила, что вред от окрашивания зависит от используемого средства и частоты его применения. Особенно агрессивно действуют осветляющие составы: они пересушивают волосы и кожу головы, что может вызвать шелушение и себорею.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выбор оттенка волос на 1–2 тона теплее омолаживает образ по данным стилистов сегодня в 16:15
Покрасилась в этот цвет — и лицо стало выглядеть моложе: жаль, что не решилась раньше

Шесть природных оттенков, которые освежают лицо после 40 и идеально смотрятся в декабре. Узнайте, какой цвет подчёркивает черты и делает образ светлее.

Читать полностью » Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения сегодня в 15:46
Думала, икота — пустяк: оказалось, мозг просто "сбивается" и даёт ложную команду

Почему мозг заставляет нас икать и как с этим справиться? Врач объяснила, как с помощью простых действий восстановить дыхание и успокоить нервную систему.

Читать полностью » Подбор нюдового лака улучшает тон кожи по данным мастеров маникюра сегодня в 15:08
Беру лак на тон темнее кожи — и руки выглядят моложе на 10 лет: секрет узнала случайно

Узнайте, какие оттенки лака реально освежают руки после 40, как выбрать идеальный нюд и какие цвета делают образ ярким, молодым и современным.

Читать полностью » Голод сопровождает паразитарные инфекции при нарушении усвоения питательных веществ — Андрей Луганский сегодня в 14:24
Думала, что у меня просто плохой аппетит, но один симптом заставил меня насторожиться

Постоянный голод может быть важным сигналом организма. Узнайте, какие нарушения вызывают непрекращающийся аппетит и почему важно прислушиваться к этим симптомам.

Читать полностью » Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря сегодня в 14:12
Жаль, что не знала раньше: обычный напиток сводил лечение цистита на нет

Какие напитки нельзя пить при цистите и почему клюквенный сок помогает быстрее выздороветь — советы уролога.

Читать полностью » Облысение может замедляться регулярным массажем кожи головы и питанием — Ирина Скорогудаева сегодня в 13:24
Почувствовала, что волосы редеют— и выяснила, что всему виной вовсе не возраст

Около 60 % россиян страдают от облысения. Почему выпадают волосы, как связаны гормоны, питание и стресс — и можно ли вернуть густую шевелюру без пересадки? Ответ врача.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Клара Сычугова: газированные напитки являются причиной метеоризма сегодня в 13:07
Раньше не понимала, от чего вздувается живот — пока не убрала всего один продукт

Какие продукты вызывают метеоризм, как избавиться от вздутия без лекарств и почему помогает поза счастливого ребёнка — советы гастроэнтеролога.

Читать полностью » Витамин D приводит к повреждению почек при хроническом передозировании биодобавками — Наталья Кузнецова сегодня в 12:24
Хотела восполнить нехватку солнца, но добавки обернулись неожиданными последствиями

Почему полезный витамин D зимой может стать опасным? Разбираемся, как избежать передозировки и сохранить здоровье в сезон нехватки солнца.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В Якутии начался второй этап проекта по доставке грузов с помощью дронов
Туризм
"Волшебный Байкал" станет крупнейшим круглогодичным курортом в регионе — Ассоциация туроператоров
Дом
Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс
Спорт и фитнес
Тренировки активируют рост нейронных связей в мозге — врачи Гарварда
Дом
Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла
Садоводство
Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six
Наука
Древний гриб образовывал микоризу с ранним растением 407 млн лет назад — Струллу-Дерриен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet