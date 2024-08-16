Министр спорта Михаил Дегтярёв: ОКР не собирается разрывать отношения с МОК

Министр спорта Дегтярёв заявил, что ОКР не планирует разрывать отношения с МОК

Министр спорта Михаил Дегтярёв выразил в интервью "Матч ТВ", что Олимпийский комитет России (ОКР) не планирует разрыв отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК).

С октября 2023 года МОК приостановил деятельность ОКР из-за нарушений Олимпийской хартии и вмешательства в "территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины" в связи с присоединением новых регионов.

На летних Олимпийских играх 2024 года 15 российских спортсменов выступили в статусе нейтральных атлетов, завоевав лишь одну медаль — серебро в парном женском теннисном турнире, полученное Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. На церемонии закрытия Игр 12 августа Томас Бах, президент МОК, не упомянул нейтральных спортсменов.

"Мы не собираемся хлопать дверью и покидать МОК", — подчеркнул Дегтярёв.

Ранее Бах сообщил, что не планирует переизбираться на новый срок. Его место может занять Себастьян Коу, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации. Выборы нового главы состоятся в марте 2025 года в Афинах, а список кандидатов будет опубликован 16 сентября.

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