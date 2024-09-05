В Башкирии студентов выбросили из окна во время страшного квеста

Двух студентов госпитализировали после страшного квеста в Башкирии

В Стерлитамаке, Республика Башкортостан, произошёл несчастный случай во время прохождения квеста "Фобия". Трое студентов получили травмы, выпав из окна второго этажа.

По информации Telegram-канала Mash Batash, инцидент произошёл в заведении на улице Комсомольской. Молодые люди пришли на квест и начали выполнять задания. Во время игры произошёл несчастный случай, в результате которого три участника выпали из окна и получили травмы.

Врачи диагностировали у двоих парней сотрясение, переломы и ушибы, а у третьего — сотрясение мозга. Двоих парней госпитализировали.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Будут оценены действия организаторов квеста, в том числе в части обеспечения безопасных условий пребывания граждан.

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что, по словам участников квеста, актёр прижал их к окну электрошокером. Под весом молодых людей рама начала трещать, и они выпали из окна. Однако владелец квеста Артур Иванов опроверг эту информацию, заявив, что актёра в этот момент в комнате не было.

Комнату, где произошёл инцидент, закрыли, а остальные помещения продолжают работать в обычном режиме.

Фото: From Wikimedia Commons/ freestocks.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)