В Башкирии студентов выбросили из окна во время страшного квеста

В Стерлитамаке, Республика Башкортостан, произошёл несчастный случай во время прохождения квеста "Фобия". Трое студентов получили травмы, выпав из окна второго этажа.
По информации Telegram-канала Mash Batash, инцидент произошёл в заведении на улице Комсомольской. Молодые люди пришли на квест и начали выполнять задания. Во время игры произошёл несчастный случай, в результате которого три участника выпали из окна и получили травмы.
Врачи диагностировали у двоих парней сотрясение, переломы и ушибы, а у третьего — сотрясение мозга. Двоих парней госпитализировали.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Будут оценены действия организаторов квеста, в том числе в части обеспечения безопасных условий пребывания граждан.
Telegram-канал Mash Batash сообщил, что, по словам участников квеста, актёр прижал их к окну электрошокером. Под весом молодых людей рама начала трещать, и они выпали из окна. Однако владелец квеста Артур Иванов опроверг эту информацию, заявив, что актёра в этот момент в комнате не было.
Комнату, где произошёл инцидент, закрыли, а остальные помещения продолжают работать в обычном режиме.
Фото: From Wikimedia Commons/ freestocks.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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