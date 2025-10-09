Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гора Блэк-Меса в Оклахоме
Гора Блэк-Меса в Оклахоме
© flickr.com by Chris M is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:30

Штат, который прячет своё золото не в шахтах, а в озёрах

Туристический департамент Оклахомы: весна и осень — лучшее время для поездок

Если асфальт шоссе кажется вам слишком прямым, а вид на озеро — лучшей декорацией, чем парковка торгового центра, — добро пожаловать в Оклахому. Этот штат, простирающийся от Великих равнин до плато Озарк, хранит особый ритм жизни, в котором переплелись традиции коренных народов, колониальная архитектура и дух бескрайней Америки. Здесь можно провести выходные вдали от шума мегаполисов, гуляя по улицам из красного кирпича и глядя на отражение облаков в спокойных водах озёр.

Многие из здешних городов выросли на землях чероки, чикасо и чокто. Их культурное наследие и сегодня проявляется в песчаниковых постройках, узорных фасадах и даже в городской планировке. Путешествие по Оклахоме — это не просто дорога, а возможность увидеть, как прошлое и настоящее продолжают разговаривать на одном языке.

Клермор — город с чувством юмора

Клермор известен прежде всего своим земляком — Уиллом Роджерсом, народным комиком, чьи шутки стали легендой. Его память бережно хранит Мемориальный музей, расположенный на вершине холма. Внутри — старинные киноленты, личные вещи и фотографии, а из окон открывается вид на долину, где небо кажется особенно широким.

Чуть дальше стоит особняк Бельвидер — здание, словно сошедшее с викторианской открытки: башня с куполом, витражи, антикварная мебель. После экскурсии загляните в молочную ферму Swan Bros. Dairy за свежим сыром и творогом или прогуляйтесь по уютной Мейн-стрит с книжным магазином Boarding House Books.

Для активных путешественников подойдут велосипедные маршруты, петляющие через леса и ручьи, а вечером стоит заглянуть на озеро Клермор — летом здесь проходят рыболовные турниры и вечерние пикники с живой музыкой.

Сломанный Лук — дыхание дикой природы

Broken Bow давно стал символом природной красоты юго-восточной Оклахомы. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов — за ароматом сосен, прозрачной водой и бесконечными тропами. Маршрут Лукаут-Маунтин длиной в три километра подойдёт для неспешной прогулки с панорамными видами, а Скайлайн-Трейл порадует любителей походов сложностью и осенними красками.

В Музее дикой природы Биверс-Бенд можно рассмотреть животных региона — от лосей до енотов — в реалистичных диорамах. Для семейного отдыха подойдёт контактный зоопарк Хочатауна, где дети кормят коз и держат змей на ладонях. Завершить день стоит в пивоварне Beavers Bend — с живой музыкой и ароматом свежего солода.

Осенью здесь проходит фольклорный фестиваль, где пекут хлеб на углях, играют на скрипках и поют песни у костров — праздник, который возвращает в эпоху первых поселенцев.

Гатри — музей под открытым небом

Гатри по праву называют крупнейшим историческим городом Оклахомы: здесь более двух тысяч старинных зданий. Гуляя по его улицам, словно переносишься в конец XIX века — эпоху аптекарей, золотых фасадов и первых железных дорог. В Музее аптек "Оклахома Фронтир" выставлены дубовые прилавки и стеклянные флаконы, а Храм масонства возвышается над городом своими известняковыми колоннами.

После прогулки можно заглянуть на ферму альпак — Alpacas-N-More — и посмотреть, как из их шерсти делают уютные изделия. А вечером — попробовать настойки в Wanderfolk Spirits, баре, устроенном в старом складе из красного кирпича. Каждый октябрь здесь звучит блюграсс: на фестиваль съезжаются музыканты со всей страны.

Талекуа — сердце народа чероки

Этот город с самого основания связан с культурой чероки. В Национальном музее можно увидеть документы и артефакты, рассказывающие о трудном пути народа. Прогулка по исторической тропе Талекуа приведёт к парку Норрис — тихому месту с беседками и старыми деревьями.

Любителям активного отдыха понравится сплав на каяках по реке Иллинойс. Течение здесь спокойное, вода чистая, а берега украшены галькой и известняковыми обрывами. Завершите день в ресторане Sam & Ella's Chicken Palace, где подают пиццу с толстой коркой, или испытайте удачу в Cherokee Casino Tahlequah.

Похаска — земля осейджей и просторных прерий

Похаска — ворота к заповеднику Толлграсс-Прери, где свободно пасутся бизоны. Здесь стоит побывать в Музее народа осейджей и увидеть украшения, вышивку бисером и барабаны, рассказывающие о богатстве их культуры.

В нескольких кварталах от музея находится католическая церковь Непорочного Зачатия — витражи из Франции заливают интерьер мягким светом. В центре города — ресторан The Pioneer Woman Mercantile, принадлежащий известной телеведущей Ри Драммонд.

Каждое лето в Похаске проходит фестиваль Ben Johnson Cowboy Gathering — праздник ковбойской культуры с родео и музыкой кантри.

Эуфола — озёрный покой

Этот город раскинулся на берегу самого крупного озера штата. Утро лучше начать в кафе I Smell Bacon, где подают пышные бисквиты и ароматный кофе, а на стенах висят старые карты. Затем можно отправиться в государственный парк — тропы ведут к причалам и рыболовной пристани.

На ферме Hoepfner Kiwi Farm выращивают органические киви — здесь приятно прогуляться среди лоз и попробовать свежие плоды. Весной проходит фестиваль вина и искусства Vision Eufaula, который превращает улицы в ярмарку красок, музыки и ремёсел.

Майами — следы легендарной Route 66

Майами — одно из тех мест, где дух знаменитой трассы 66 жив до сих пор. По краснокирпичным улицам всё ещё гремят старые пикапы, а фасады напоминают о начале XX века. В кафе Chapters можно выпить кофе и полистать книги, а в театре Coleman Theatre увидеть позолоту и бархат, сохранившиеся с 1929 года.

Любителям истории стоит заглянуть в дом Добсона — музей, где собраны артефакты племён модоков и куапо. А вечером на главной улице оживает фестиваль наследия Route 66 — неон, музыка и запах жареной кукурузы создают ту самую атмосферу дороги.

Тишоминго — столица народа чикасо

Здесь история буквально вписана в гранит. Старый Капитолий чикасо 1856 года превратился в музей, рассказывающий о становлении народа. Рядом находится заповедник Блу-Ривер — место, где вода падает с известняковых уступов, создавая чистые каскады и прозрачные бассейны.

В Национальном заповеднике дикой природы Тишоминго проложены тропы для наблюдения за птицами, а на закате можно посидеть у воды и послушать её тихое журчание. Вечером стоит заглянуть в бар Mulberry — деревянные полы, мягкий свет и дружелюбная атмосфера делают его идеальным финалом дня.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Богатое культурное наследие и история Перемещаться удобно только на автомобиле
Множество природных парков и озёр В некоторых городах ограниченная инфраструктура
Недорогие музеи и жильё Летом возможна жара до +35 градусов
Аутентичная кухня и фермерские продукты Небольшое количество крупных гостиниц

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какое время года лучше для путешествия по Оклахоме?
Весна и осень — самые комфортные сезоны: природа яркая, погода мягкая, туристов меньше.

Сколько стоит поездка на неделю?
Средний бюджет на двоих — около 1200-1500 долларов, включая жильё, аренду авто и питание.

Что привезти из Оклахомы?
Популярны изделия из кожи, керамика и текстиль ручной работы от мастеров чероки и чикасо.

Мифы и правда

Миф: В Оклахоме нечего смотреть, кроме равнин.
Правда: Штат изобилует озёрами, горами и историческими поселениями.

Миф: Это исключительно сельская местность.
Правда: Малые города живут активной культурной жизнью и регулярно проводят фестивали.

Миф: Все развлечения связаны с ковбоями.
Правда: Здесь развита гастрономия, винодельни и экотуризм.

Интересные факты

  1. Гатри был первой столицей Оклахомы до того, как её перенесли в Оклахома-Сити.

  2. В заповеднике Толлграсс-Прери обитает одно из крупнейших стад бизонов в США.

  3. Озеро Эуфола имеет береговую линию длиной более 1000 километров.

Исторический контекст

После подписания Акта об освоении индейских территорий в XIX веке на землях будущей Оклахомы появились первые города переселенцев. Смешение культур, ремёсел и обычаев сформировало уникальный характер региона — спокойный, но открытый всему новому.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бухта Халонг во Вьетнаме включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия вчера в 17:28
Где спит дракон: бухта Халонг — тайна, которую не разгадали даже века

Бухта Халонг — это не просто пейзаж. Узнайте, как мифы и легенды превращают эту уникальную территорию, полную сюрпризов, в обязательное место для посещения.

Читать полностью » ЮНЕСКО включает столицы Сукхотай и Аюттхая в список Всемирного наследия Таиланда вчера в 16:07
Белый храм, остров Джеймса Бонда и водопады нирваны: маршрут, который невозможно забыть

Откройте для себя увлекательные секреты Таиланда: храмы, острова, рынки и приключения среди джунглей ждут вас! Узнайте, как сделать ваше путешествие уникальным.

Читать полностью » Навоийская область Узбекистана развивает экотуризм и сохраняет традиции кочевников вчера в 15:02
Верблюды, тандыр и рассказы старейшин: отпуск, который лечит голову

Откройте для себя богатую культурную и природную палитру Навоийской области Узбекистана: экотуризм, древние крепости и жизнь в юртах ждут вас.

Читать полностью » Манчестер — Город литературы ЮНЕСКО: как промышленный гигант стал культурным центром Европы вчера в 14:06
Когда промышленные трубы уступили место поэзии: Манчестер переродился

Манчестер удивляет: город стал центром литературы, обогнав Лондон по популярности! Узнайте о книжных фестивалях, библиотеках и местах вдохновения.

Читать полностью » Франкония — север Баварии со своими стилями пива и кухней, отличной от Мюнхена вчера в 13:54
Город, где мосты пахнут пивом: зачем ехать в северную Баварию на выходные

Откройте для себя Нюрнберг — гастрономическую жемчужину Баварии, где вас ждёт величественный замок, тонкие колбаски и пуленепробиваемая традиция ротбира.

Читать полностью » Павловский Посад - город с богатой историей и традициями платочного производства вчера в 12:10
Павловский Посад: сердце русского платочного ремесла, наполненное историей и красотой

Павловский Посад — город с многовековой историей, где старинные ремесла и народное искусство живут в каждом уголке. Здесь родились знаменитые платки, а культурное наследие привлекает туристов со всей России.

Читать полностью » Ольхон: путеводитель по священному острову Байкала вчера в 11:08
Как добраться до Ольхона и когда ехать на главный остров Байкала

Мистический остров в сердце Байкала. Ольхон — земля ветров и духов, где небо, вода и легенды соединяются в одно целое.

Читать полностью » Омск: город с богатой историей, уникальной архитектурой и промышленным наследием вчера в 10:02
Из крепости в мегаполис: как Омск стал столицей Западной Сибири

Город на Иртыше, где история России оживает в каждом камне. Омск — бывшая столица Сибири и место, где прошлое встречает будущее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка для всего тела: 14 упражнений с собственным весом
Культура и шоу-бизнес
Миа Маккенна-Брюс сыграет первую жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Авто и мото
Эксперты назвали ошибки при замене охлаждающей жидкости, которые приводят к перегреву мотора
Садоводство
Осенняя уборка моркови проводится при +4 градусах и сухой почве участка
Садоводство
Сидераты помогают сохранить почву живой и снизить потребность в удобрениях
Дом
Эксперт Сергей Литвинов назвал минимальный класс взломостойкости входных дверей для дома
Технологии
Google представила систему Health AI Agents с многоагентной архитектурой Personal Health Agent
Авто и мото
Дептранс Москвы напомнил о правилах получения резидентных парковок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet