В Дохе начались переговоры по урегулированию ситуации в Газе

Израильская делегация прибыла в Доху для участия в переговорах о продвижении к заключению соглашения об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении там огня. Об этом сообщил Дмитрий Гендельман, советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Переговоры начались после прибытия делегации, и, по словам Гендельмана, планируется, что они продлятся один день. Однако, если будет необходимость, консультации могут быть продлены еще на день-два.
Израильская делегация направилась в Катар в полном составе и имеет широкие полномочия и мандат от премьер-министра для достижения соглашения по сделке об освобождении заложников. Команду израильских переговорщиков возглавляет директор разведки "Моссад" Давид Барнеа, в нее также входят руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар, советник премьера по международным делам Офир Фальк и координатор по обмену заложниками генерал-майор запаса Ницан Алон.
Напомним, что лидеры Египта, Катара и США недавно опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.
Переговоры в Дохе являются важным шагом в направлении прекращения конфликта в секторе Газа и освобождения заложников. Успешный результат этих переговоров будет иметь значительные последствия для региона и mundo в целом.
Фото: From Wikimedia Commons/ Cherie Cullen (public domain)
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