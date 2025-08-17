Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Катание на сапборде по затопленной дороге
Алла Малькова Опубликована сегодня в 6:58

Камчатка готовится к удару стихии: сильные дожди продлятся три дня

Жителей Камчатки ждет испытание непогодой — с 17 по 19 августа 2025 года полуостров окажется во власти мощного Охотоморского циклона. По прогнозам метеорологов, региону предстоит пережить три дня интенсивных осадков, которые могут создать серьезные проблемы.

Синоптики Камчатского гидрометцентра предупреждают о поэтапном развитии непогоды: 17 августа ливни обрушатся на западные районы; 18 августа дожди распространятся на центральные и юго-восточные территории; 19 августа осадки сместятся к северу, тогда как на юге начнется улучшение погоды.

Особую опасность представляет ночь на 18 августа, когда циклон максимально приблизится к берегам полуострова. В зоне риска оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Мильково, Усть-Большерецк, Елизово и Соболево.

МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям: воздержаться от походов в горы и выездов на внедорожные маршруты, проверить состояние водосточных систем частных домов. Водителям соблюдать особую осторожность на дорогах, иметь под рукой средства экстренной связи.

Специалисты отмечают, что подобные циклоны могут вызывать подтопления низменных участков, размыв грунтовых дорог и ухудшение видимости на трассах. Местные власти и аварийные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные ЧС.

Напомним, что в прошлом году аналогичный циклон вызвал подъем уровня воды в местных реках до критических отметок. Метеорологи советуют следить за обновлениями прогнозов, так как траектория циклона может корректироваться.

