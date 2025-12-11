Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка авиабилетов
Покупка авиабилетов
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Охота за выгодой смещается: почему воскресенье стало новым ориентиром для экономных путешественников

Стоимость авиабилетов признали зависимой от динамики спроса — международные сервисы

Многолетнее убеждение о том, что вторник является лучшим днём для покупки дешёвых авиабилетов, больше не подтверждается статистикой. Новый анализ глобальных данных о бронированиях показывает, что выгоднее всего искать билеты в другие дни недели. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на свежий аналитический отчёт международных сервисов.

Что показали последние исследования

Согласно данным отчёта Expedia Air Hacks, обработавшего крупные массивы информации в мировом масштабе, наиболее дешёвые авиабилеты чаще всего встречаются по воскресеньям. Аналитики отметили, что экономия на внутренних перелётах может составлять около 6%, а на международных — достигать 17% по сравнению с бронированиями, сделанными в понедельник или пятницу. Для семей и групповых поездок разница становится особенно заметной, так как общая сумма расходов возрастает кратно количеству путешественников.

Методы ценообразования авиакомпаний в последние годы значительно усложнились и теперь зависят от динамики спроса. Поэтому стоимость билетов меняется в течение суток и не привязана к конкретному "идеальному дню". Компании чаще корректируют тарифы точечно, а не через крупные распродажи в определённые даты. Быстрый рост спроса может поднять стоимость независимо от дня недели, а снижение интереса — привести к кратковременному удешевлению билетов.

Что советуют эксперты

Представители Ski Vertigo обращают внимание, что ключевыми факторами остаются не день недели, а даты поездки и срок, за который оформляется бронирование. По их данным, оптимальный период покупки билетов на большинство коротких поездок составляет от одного до трёх месяцев. Для международных направлений разумным считается промежуток в два-шесть месяцев до вылета.

Отдельно подчеркивается, что покупка билетов за год вперёд не всегда даёт преимущество: авиакомпании корректируют цены ближе к сезону, и ранние тарифы могут уступать более поздним предложениям. Однако ожидание последних дней перед вылетом — особенно на популярных направлениях — приводит к значительному росту стоимости.

Ski Vertigo отмечает, что планирование в пиковые сезоны — рождественские и новогодние каникулы, а также февральские школьные отпуска — требует максимально ранних бронирований. В такие периоды и авиабилеты, и шале на горнолыжных курортах стремительно расходятся. В то же время гибкие путешественники с возможностью выбора альтернативных дат и аэропортов могут рассчитывать на выгодные предложения в последний момент, хотя такой вариант остаётся рискованным и не подходит для семейного отдыха.

Общие тенденции сезонности

Последний анализ подтверждает: универсального дня, когда билеты гарантированно дешевле, не существует. Вместо этого формируется закономерность, при которой существует "разумное окно" бронирования, обеспечивающее оптимальное соотношение цены и качества. Для коротких поездок оно ограничено несколькими месяцами, для дальних — полугодовым периодом. При этом стоимость продолжает зависеть от спроса, сезонности и доступности мест на конкретных маршрутах.

Исследования демонстрируют, что осознанное планирование и точное понимание сезонных колебаний позволяют путешественникам значительно сократить расходы по сравнению с попытками ориентироваться на устаревшие правила.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Организатор тура требовала оплату за несостоявшийся отдых — Турдом сегодня в 8:54
Ни пляжа, ни моря: шокирующие подробности тура на Мальдивы, организованного через соцсети

Группа россиян бежала с локального острова на Мальдивах после "тура мечты" без договоров: рыбацкая деревня, забор вместо пляжа и угрозы от организатора.

Читать полностью » Полиция Пхукета начала массовые проверки туристов на улицах — Турпром сегодня в 8:28
Забыли дома — избежали проблем: один предмет багажа стал главной целью полиции на Пхукете

Полиция Пхукета начала массово проверять россиян на улицах, и туристам предупреждают о строгих запретах, нарушение которых может обернуться серьёзными последствиями.

Читать полностью » Италия лидирует по бронированию туров на весну 2026 года — OneTwoTrip сегодня в 7:53
Тайны раннего бронирования: почему россияне массово скупают туры в Японию и Турцию

OneTwoTrip выявил ранние предпочтения россиян на весну 2026 года — лидируют европейские страны и Таиланд, а внутри страны продолжают расти классические туристические направления.

Читать полностью » Новогодние туры в Сочи подорожали до 126 тысяч рублей — Оксана Булах сегодня в 7:36
Зимний отдых становится роскошью: Сочи отпугивает гостей, и туристический поток меняет направление

Эксперты отмечают: из-за резкого роста цен Сочи теряет туристов, которые выбирают более доступные зимние направления. Курорт остаётся в лидерах, но с оговорками.

Читать полностью » РФ и ОАЭ разработают для туристов платежи без карт — Алиханов сегодня в 7:25
Россия и ОАЭ объявляют войну пластику: как новые платежи изменят ваш отдых в Эмиратах

На бизнес-форуме Россия и ОАЭ начали обсуждать новые технологии для удобных туристических платежей — от QR-кодов до отказа от пластиковых карт.

Читать полностью » Пересечение границы с Абхазией на поезде занимает около часа без выхода из купе — туристы сегодня в 6:49
Абхазия в ноябре поразила приезжих: атмосфера спокойствия скрыла важный секрет

Осенняя Абхазия удивляет тишиной, мягкой погодой и яркими пейзажами, но не обходится без нюансов. Такой отдых подойдёт тем, кто ценит спокойствие и природу.

Читать полностью » Жители Франции назвали Сен-Антуан-л'Аббе главным деревенским направлением — гиды сегодня в 4:39
Атмосфера, которую не купишь в Париже: французов внезапно покорил крошечный средневековый уголок

Французы выбрали любимую деревню страны — не туристический мегаполис, а скромный средневековый поселок среди холмов. Почему именно он оказался важнее знаменитых достопримечательностей?

Читать полностью » Пассажиры могут вернуть стоимость билета при задержке поезда, включая невозвратные — Т-Блог сегодня в 0:52
Задержка поезда обернулась неожиданной выгодой: пассажиры рассказывают, как получают компенсацию

Что делать, если поезд задерживается, какие выплаты положены пассажиру и как правильно оформить возврат или компенсацию — разбираем все варианты действий.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Сотрудник назвал низкие пролёты у Махо опасным зрелищем — Франклин Уилсон
Авто и мото
Чередование 15–20 минут работы кондиционера и 5–10 минут с приоткрытым окном снижает усталость водителя — Авто Mail
Еда
Приготовление баклажанов с томатами на сковороде занимает менее 30 минут — повар
УрФО
Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал
Красота и здоровье
Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru
ДФО
Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко
Авто и мото
Сахалинская таможня зафиксировала рекордный импорт авто в октябре — Банк России
Красота и здоровье
Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet