Охота за выгодой смещается: почему воскресенье стало новым ориентиром для экономных путешественников

Многолетнее убеждение о том, что вторник является лучшим днём для покупки дешёвых авиабилетов, больше не подтверждается статистикой. Новый анализ глобальных данных о бронированиях показывает, что выгоднее всего искать билеты в другие дни недели. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на свежий аналитический отчёт международных сервисов.

Что показали последние исследования

Согласно данным отчёта Expedia Air Hacks, обработавшего крупные массивы информации в мировом масштабе, наиболее дешёвые авиабилеты чаще всего встречаются по воскресеньям. Аналитики отметили, что экономия на внутренних перелётах может составлять около 6%, а на международных — достигать 17% по сравнению с бронированиями, сделанными в понедельник или пятницу. Для семей и групповых поездок разница становится особенно заметной, так как общая сумма расходов возрастает кратно количеству путешественников.

Методы ценообразования авиакомпаний в последние годы значительно усложнились и теперь зависят от динамики спроса. Поэтому стоимость билетов меняется в течение суток и не привязана к конкретному "идеальному дню". Компании чаще корректируют тарифы точечно, а не через крупные распродажи в определённые даты. Быстрый рост спроса может поднять стоимость независимо от дня недели, а снижение интереса — привести к кратковременному удешевлению билетов.

Что советуют эксперты

Представители Ski Vertigo обращают внимание, что ключевыми факторами остаются не день недели, а даты поездки и срок, за который оформляется бронирование. По их данным, оптимальный период покупки билетов на большинство коротких поездок составляет от одного до трёх месяцев. Для международных направлений разумным считается промежуток в два-шесть месяцев до вылета.

Отдельно подчеркивается, что покупка билетов за год вперёд не всегда даёт преимущество: авиакомпании корректируют цены ближе к сезону, и ранние тарифы могут уступать более поздним предложениям. Однако ожидание последних дней перед вылетом — особенно на популярных направлениях — приводит к значительному росту стоимости.

Ski Vertigo отмечает, что планирование в пиковые сезоны — рождественские и новогодние каникулы, а также февральские школьные отпуска — требует максимально ранних бронирований. В такие периоды и авиабилеты, и шале на горнолыжных курортах стремительно расходятся. В то же время гибкие путешественники с возможностью выбора альтернативных дат и аэропортов могут рассчитывать на выгодные предложения в последний момент, хотя такой вариант остаётся рискованным и не подходит для семейного отдыха.

Общие тенденции сезонности

Последний анализ подтверждает: универсального дня, когда билеты гарантированно дешевле, не существует. Вместо этого формируется закономерность, при которой существует "разумное окно" бронирования, обеспечивающее оптимальное соотношение цены и качества. Для коротких поездок оно ограничено несколькими месяцами, для дальних — полугодовым периодом. При этом стоимость продолжает зависеть от спроса, сезонности и доступности мест на конкретных маршрутах.

Исследования демонстрируют, что осознанное планирование и точное понимание сезонных колебаний позволяют путешественникам значительно сократить расходы по сравнению с попытками ориентироваться на устаревшие правила.