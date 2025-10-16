Океан забрал ещё одну жизнь: россиянка утонула на Пхукете, несмотря на предупреждения спасателей

Отдых на тропическом курорте закончился трагедией для семьи из Хабаровска. 12 октября на Пхукете погибла 32-летняя россиянка, решившая искупаться в море во время сильного шторма. Несмотря на предупреждения спасателей и супруга, стихия оказалась сильнее человеческой неосторожности.

Как произошла трагедия

По данным Генерального консульства России в Пхукете, женщина 1992 года рождения находилась на отдыхе с мужем и сыном. В день происшествия побережье накрыли крупные волны, характерные для сезона дождей.

"У нас есть информация о смерти россиянки 1992 года рождения, которая утонула в море у одного из пляжей Пхукета 12 октября. В настоящее время оформляются документы для репатриации тела погибшей гражданки России", — сообщили в Генконсульстве РФ в Пхукете.

По словам очевидцев, туристка вышла к воде с подводной маской, решив поплавать и посмотреть на морских рыб. Муж предупреждал её о шторме, но спустя несколько минут женщина пропала из виду. Позже спасатели обнаружили её тело и подняли на берег.

Опасный сезон на райском острове

Пхукет, одно из самых популярных направлений у российских туристов, с мая по октябрь переживает сезон дождей. В это время на многих пляжах устанавливаются красные флажки, обозначающие запрет на купание. Однако каждый год, несмотря на предупреждения, отдыхающие рискуют, выходя в море.

Местные власти и спасательные службы регулярно проводят разъяснительные кампании, напоминая туристам о коварстве океанских течений. Особенно опасны так называемые рифтовые течения - мощные потоки, уносящие пловцов далеко от берега. Даже опытные дайверы не всегда способны справиться с ними.

Сравнение

Период на Пхукете Условия для купания Особенности Ноябрь — апрель Спокойное море, высокий сезон Комфортная погода, безопасное купание Май — октябрь Штормы, сильные течения Сезон дождей, купание ограничено Июль — сентябрь Наиболее высокий риск Частые трагедии и утопления

Советы шаг за шагом: как избежать беды на море

Изучайте флаги на пляже. Красный — категорический запрет на купание, жёлтый — осторожно, зелёный — безопасно. Не входите в воду во время шторма. Даже если волны кажутся небольшими, подводное течение может быть смертельно опасным. Не плавайте в одиночку. Море быстро меняется, и помощь может понадобиться внезапно. Соблюдайте указания спасателей. Их рекомендации основаны на ежедневном мониторинге погоды и течений. Используйте спасательные жилеты. Особенно если идёте плавать с маской или занимаетесь сноркелингом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать предупреждения о шторме.

Последствие: риск утопления даже при хорошем навыке плавания.

Альтернатива: дождаться спокойной погоды — на Пхукете всегда можно найти день без волн.

Ошибка: выходить в море с маской без сопровождения.

Последствие: человек теряет ориентацию и попадает в рифтовое течение.

Альтернатива: плавать только в зоне, контролируемой спасателями.

Ошибка: считать, что сезон дождей — просто дожди.

Последствие: непонимание опасности штормов и сильных ветров.

Альтернатива: планировать отдых на Пхукете с ноября по апрель.

А что если путешествие уже запланировано на сезон дождей?

Если поездка на Пхукет намечена на лето или осень, стоит учитывать погодные риски. Можно выбирать пляжи, защищённые от ветров, например Най Харн или Ката Ной, где волны меньше. Также рекомендуется уточнить наличие спасательной службы и предупреждающих табличек.

Для купания в плохую погоду подойдут бассейны при отелях или крытые комплексы с морской водой. Это позволит насладиться отдыхом, не подвергая себя опасности.

Плюсы и минусы отдыха на Пхукете в сезон дождей

Плюсы Минусы Меньше туристов, низкие цены Высокий риск штормов Более зелёная природа Запрет на купание на большинстве пляжей Комфортная температура воздуха Опасные течения и сильные волны Атмосфера уединённости Частые дожди и затопленные дороги

FAQ

Почему на Пхукете ставят красные флажки?

Это сигнал о сильных волнах и течениях. Красный флаг означает полный запрет на купание.

Можно ли плавать при желтом флаге?

Да, но только у берега и под наблюдением спасателей.

Чем опасен сезон дождей на Пхукете?

Море становится непредсказуемым, появляются рифтовые течения, которые могут унести пловца в открытый океан.

Что делать, если вас захватило течение?

Не плывите против него — двигайтесь вдоль берега, пока не выйдете из потока, а затем возвращайтесь к суше под углом.

Мифы и правда

Миф: туристы гибнут на Пхукете только из-за алкоголя.

Правда: большинство несчастных случаев связано с игнорированием запретов на купание.

Миф: если спасатели не кричат, значит, купаться можно.

Правда: красный флаг — уже достаточный запрет, даже без предупреждений.

Миф: женщины и дети в большей опасности.

Правда: течение может унести любого, независимо от возраста и физической формы.

Исторический контекст

Каждый год в Таиланде фиксируются десятки подобных случаев. Сезон дождей — с мая по октябрь — особенно коварен: пляжи выглядят мирно, но под поверхностью бушуют течения. После трагических инцидентов власти Пхукета усилили контроль за пляжами, установили дополнительные предупреждающие щиты и усилили спасательные посты.

Тем не менее, человеческий фактор остаётся решающим — многие туристы недооценивают силу океана, считая, что "пара волн" не представляет опасности.

