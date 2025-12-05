Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тающий лёд в Северном Ледовитом океане
Тающий лёд в Северном Ледовитом океане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:43

Океан впитывает невиданное тепло: что будет с климатом, если 2025 войдёт в историю как самый тёплый год

Роман Вильфанд заявил, что повышение температуры угрожает экосистемам и сельскому хозяйству

2025 год, по прогнозам метеорологов, станет одним из самых тёплых в истории. Важно отметить, что с каждым годом планета продолжает накапливать рекорды температуры, и текущий год не станет исключением. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Причины рекорда: влияние антропогенных факторов

По словам Вильфанда, можно с уверенностью заявить, что 2025 год войдёт в тройку самых тёплых лет в мировой истории. Это свидетельствует о том, что антропогенные факторы, включая рост выбросов парниковых газов, оказывают всё более заметное воздействие на климат. В частности, на фоне глобального потепления не только атмосфера, но и океан продолжают нагреваться.

"Океан впитывает в себя невиданное тепло", — пояснил Вильфанд, подчеркнув, что этот процесс продолжается уже почти два года.

Особенно высокая температура фиксируется в водах между 60-й северной и 60-й южной широты, где средняя температура океана остаётся экстремально высокой.

Ла-Нинья и её влияние

Феномен Ла-Нинья, по словам Романа Вильфанда, на данный момент оказывает минимальное влияние на глобальную температуру. Ла-Нинья — это природный климатический процесс, который в некоторых случаях может временно понижать температуры в океанах и атмосфере. Однако, как отметил метеоролог, глобальное потепление, прежде всего, связано с усилением парникового эффекта, который продолжает ускоряться.

Это подтверждается статистическими данными, по которым температура на планете растёт с каждым десятилетием. Летние температуры становятся всё выше, а зимы — всё мягче. Невозможность обратного изменения этого процесса всё больше подталкивает к вопросам борьбы с климатическими изменениями, что ставит под угрозу устойчивость экосистем и условия жизни людей.

Влияние на климат и экосистемы

Продолжение глобального потепления несёт за собой серьёзные последствия для экосистем, сельского хозяйства и инфраструктуры. Ожидается, что такие процессы, как повышение уровня моря, экстремальные погодные явления, засухи и наводнения, будут учащаться и усиливаться. Особенно это касается прибрежных территорий, где затопления могут стать причиной массовых перемещений населения.

Прогнозы учёных говорят о том, что уже к середине XXI века температура на Земле может подняться на 1,5-2 градуса по Цельсию. Это станет катастрофическим событием, если человечество не примет решительных мер по снижению выбросов парниковых газов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бурятии решат проблему с экологичным отоплением через модернизацию инфраструктуры — Юрий Трутнев вчера в 15:55
Чистый воздух или пустая мечта: почему 99% домов в Бурятии ещё не перешли на электрическое отопление

В Бурятии переведено только 1% домов на электрическое отопление в рамках программы "Чистый воздух", несмотря на усилия властей и планы на 2024 год.

Читать полностью » С 2026 года в паспортах граждан России появится новая отметка — эксперт Сивков вчера в 14:37
Без нового номера в паспорте не обойтись: что это значит для граждан России с 2026 года

С 2026 года в паспортах россиян появится новая отметка, которая создаст цифровой профиль гражданина и упростит взаимодействие с государством.

Читать полностью » Депутат Госдумы Панеш рассказал о повышении пенсий на 35% в январе 2026 года вчера в 14:35
Пенсия взлетит сильнее инфляции: кого в 2026 году ждёт рекордная прибавка без единой заявки

В январе 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку около 35%. Она положена тем, кому исполнится 80 лет в декабре и кто получает страховую пенсию.

Читать полностью » Депутат ГД Нилов заявил о потере репутации Долиной после скандала с ее недвижимостью вчера в 14:29
Скандал сильнее песен: карьера Долиной теперь проходит через призму одной роковой квартиры

Депутат Нилов заявил, что репутация Ларисы Долиной теперь полностью определяется скандалом с квартирой, который «замарал» её многолетнюю карьеру.

Читать полностью » Синдром отличника часто связан с патологическим нарциссизмом — психолог Полянова вчера в 13:49
Без права на ошибку: почему синдром отличника превращает жизнь в бесконечный экзамен

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInfo как формируется синдром отличника и влияет ли он на взрослую жизнь.

Читать полностью » Вводятся ограничения на Facetime из-за терроризма и вербовки — Роскомнадзор вчера в 12:20
Звонки через Facetime больше не будут такими, как раньше: Роскомнадзор находит следы преступников

Роскомнадзор вводит ограничения на сервис Facetime из-за его использования для террористической деятельности и преступлений против граждан России.

Читать полностью » Перепады напряжения вызывают возгорания при включенных гирляндах — Сергей Колунов вчера в 4:55
Когда праздник дремлет, а огни — нет: почему нельзя оставлять гирлянды без присмотра

Праздничные огни создают атмосферу уюта, но даже небольшая невнимательность с гирляндами способна обернуться пожаром — предупреждают специалисты.

Читать полностью » Суд признал Пронкина виновным в получении взятки за дорожные контракты — прокуратура Хабаровского края вчера в 4:55
Дороги, что вели к колонии: как взятка в 57 миллионов разрушила карьеру регионального чиновника

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о крупной взятке, где бывший замминистра транспорта получил реальный срок и штраф, а расследование продолжается вокруг других участников схемы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные выяснили, что кошки мурлычут без участия мозга — Current Biology
Красота и здоровье
Ботокс применили для лечения хронической мигрени — Femina
Наука
Исследование показало минимальное ухудшение панели после 21 месяца — Monitors Unboxed
Красота и здоровье
Медленные прогулки активируют пассивную сеть мозга и улучшают мышление — нейропсихолог
Туризм
Подземный город Оствалл открыл свои двери для туристов после десятилетий заброшенности — CNN Travel
Еда
Легкий соус на йогурте снижает калорийность селедки под шубой — диетолог Мухина
Авто и мото
Установка ГБО повышает риск повреждений турбомотора при неправильной калибровке — автомеханики
Дом
Зеркала и светлая палитра расширяют узкий коридор — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet