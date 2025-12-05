Океан впитывает невиданное тепло: что будет с климатом, если 2025 войдёт в историю как самый тёплый год

2025 год, по прогнозам метеорологов, станет одним из самых тёплых в истории. Важно отметить, что с каждым годом планета продолжает накапливать рекорды температуры, и текущий год не станет исключением. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Причины рекорда: влияние антропогенных факторов

По словам Вильфанда, можно с уверенностью заявить, что 2025 год войдёт в тройку самых тёплых лет в мировой истории. Это свидетельствует о том, что антропогенные факторы, включая рост выбросов парниковых газов, оказывают всё более заметное воздействие на климат. В частности, на фоне глобального потепления не только атмосфера, но и океан продолжают нагреваться.

"Океан впитывает в себя невиданное тепло", — пояснил Вильфанд, подчеркнув, что этот процесс продолжается уже почти два года.

Особенно высокая температура фиксируется в водах между 60-й северной и 60-й южной широты, где средняя температура океана остаётся экстремально высокой.

Ла-Нинья и её влияние

Феномен Ла-Нинья, по словам Романа Вильфанда, на данный момент оказывает минимальное влияние на глобальную температуру. Ла-Нинья — это природный климатический процесс, который в некоторых случаях может временно понижать температуры в океанах и атмосфере. Однако, как отметил метеоролог, глобальное потепление, прежде всего, связано с усилением парникового эффекта, который продолжает ускоряться.

Это подтверждается статистическими данными, по которым температура на планете растёт с каждым десятилетием. Летние температуры становятся всё выше, а зимы — всё мягче. Невозможность обратного изменения этого процесса всё больше подталкивает к вопросам борьбы с климатическими изменениями, что ставит под угрозу устойчивость экосистем и условия жизни людей.

Влияние на климат и экосистемы

Продолжение глобального потепления несёт за собой серьёзные последствия для экосистем, сельского хозяйства и инфраструктуры. Ожидается, что такие процессы, как повышение уровня моря, экстремальные погодные явления, засухи и наводнения, будут учащаться и усиливаться. Особенно это касается прибрежных территорий, где затопления могут стать причиной массовых перемещений населения.

Прогнозы учёных говорят о том, что уже к середине XXI века температура на Земле может подняться на 1,5-2 градуса по Цельсию. Это станет катастрофическим событием, если человечество не примет решительных мер по снижению выбросов парниковых газов.