Волосы жирнеют быстрее, чем сохнут — что делает кожу головы помешанной на чистоте

Жирные волосы — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Кажется, что ты только что вымыла голову, а уже к вечеру прическа теряет объем и блеск. Волосы быстро тускнеют, прилипают к коже и выглядят неухоженно. Разберёмся, почему это происходит и какие шаги помогут вернуть лёгкость и чистоту надолго.

Как работает себум и зачем он нужен

Причина жирных волос — избыток себума, то есть кожного сала, которое вырабатывается сальными железами кожи головы. Его функция вовсе не отрицательная. В умеренном количестве себум:

увлажняет кожу головы и волосы, удерживая влагу;

защищает от УФ-излучения и загрязнений;

придаёт волосам гладкость и блеск;

уменьшает статическое электричество;

препятствует выпадению и пересыханию волос;

поддерживает кислотно-щелочной баланс кожи, снижая риск зуда и перхоти.

Проблемы начинаются тогда, когда железы работают слишком активно — волосы становятся жирными уже через несколько часов после мытья.

Основные причины повышенной жирности

Активность сальных желез зависит сразу от нескольких факторов.

Питание. Избыток сахара, фастфуда и трансжиров усиливает выработку себума, а недостаток воды делает кожу суше — и организм компенсирует это ещё большим количеством жира. Гормоны. Половые гормоны напрямую влияют на сальные железы. Поэтому подростки чаще жалуются на жирные волосы. Если же проблема появилась у взрослого человека, стоит проверить гормональный фон у эндокринолога. Температура. В жару, при активном отоплении или под плотными головными уборами кожа начинает "охлаждаться" за счёт дополнительного жира. Воспаления. Когда кожа раздражена или повреждена, себум вырабатывается активнее, чтобы защитить эпидермис. Генетика. Если жирная кожа головы — наследственная особенность, полностью устранить её нельзя, но можно грамотно регулировать уход. Ошибки в уходе. Агрессивные шампуни, слишком горячая вода и неправильное нанесение средств только усугубляют ситуацию.

Советы шаг за шагом: как продлить чистоту волос

1. Пересмотреть питание

Для здоровья кожи головы важен не только шампунь, но и то, что вы едите.

Полезно включить в рацион:

продукты с ретиноидами — печень, яйца, морковь, зелень;

антиоксиданты — ягоды, цитрусовые, брокколи;

источники омега-3 — рыбу, орехи, льняное семя;

цинк — гречку, говядину, сыр, семечки.

Избегайте сладкого, жирного и слишком солёного — это прямой путь к гиперактивным сальным железам.

2. Подобрать правильный шампунь

Главное правило: шампунь выбираем по типу кожи головы, а не по состоянию волос. Для жирной кожи подойдут мягкие очищающие формулы без SLS и с активами, регулирующими себум:

аргинин, пиритион цинка, альфа-гидрокислоты;

экстракты зелёного чая, алоэ, ромашки;

эфирные масла лимона, розмарина, мяты.

3. Мыть и сушить волосы правильно

Не используйте горячую воду — она усиливает выделение жира. Оптимальная температура — тёплая, ближе к прохладной. После мытья ополосните волосы водой чуть ниже комнатной температуры.

Если сушите феном — выбирайте холодный режим. Заворачивать голову в полотенце или ложиться спать с влажными волосами нельзя: кожа мацерируется, становится рыхлой и уязвимой к микробам.

4. Не наносите уход на корни

Кондиционеры, маски и масла — только по длине! На коже головы они забивают поры и стимулируют воспаление. То же самое касается муссов, лаков и гелей: лучше наносить их на концы или среднюю часть волос.

5. Контролируйте расчесывание

Расчесывайте волосы не чаще 1-3 раз в день. Избыточное трение распределяет себум по длине и делает прическу жирной. Следите за чистотой расчески — мойте её хотя бы раз в неделю.

6. Используйте мягкие пилинги

Раз в 2-3 недели очищайте кожу головы кислотным пилингом. Он убирает ороговевшие клетки, улучшает дыхание кожи и снижает активность сальных желез. Скрабы с крупными частицами лучше не применять — они травмируют эпидермис.

7. Поддерживайте кожу головы процедурами

Курс салонных уходов поможет оздоровить кожу и укрепить волосы. Особенно эффективна безинъекционная мезотерапия с дарсонвалем: токи стимулируют кровообращение и усиливают проникновение сывороток с гиалуроновой кислотой и коллагеном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Мыть горячей водой → активизация сальных желез → использовать тёплую воду и прохладное ополаскивание.

• Наносить маску на корни → закупорка пор, зуд → наносить только по длине волос.

• Выбирать шампунь "для сухих волос" → пересушивание кожи головы → подбирать шампунь по типу кожи.

А что если волосы всё равно быстро пачкаются?

Если даже при правильном уходе волосы теряют свежесть уже через сутки, возможно, причина — в гормональных сбоях, стрессах или дефиците витаминов группы B и цинка. В этом случае стоит обратиться к трихологу или эндокринологу.

Домашние маски и натуральные ополаскиватели (например, с отваром шалфея или крапивы) могут немного продлить ощущение чистоты, но не решат проблему изнутри.

Плюсы и минусы профессиональных средств для жирной кожи головы