Учёные рассчитали способ нагрева вязкой нефти для облегчения её выкачивания из скважины

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали рассчитали использование призабойного нагревателя для нефтяных скважин, сообщила в среду пресс-служба ПНИПУ.
Тяжёлая нефть (повышенной вязкости) составляет больше половины разведанных запасов в России. Для добычи такой нефти её приходится растапливать прямо в скважине, для чего служит электрический призабойный нагреватель, который устанавливают перед насосом.
Применяемые сегодня методики расчёта этого устройства недостаточно точны, потому что не способны учесть прохождение "чёрного золота" через перфорационные отверстия, которые обеспечивают гидродинамическое соединение пласта со скважиной.
Учёные Пермского Политеха разработали трёхмерную математическую модель для изучения процессов тепломассопереноса в скважине и проверили её в нескольких вариантах — в зависимости от мощности нагревателя, температуры и длины трубы.
"Мы выяснили, что использование в перфорированной скважине нагревателя с наибольшей мощностью позволяет повысить температуру нефти на входе в электрический центробежный насос до 60 °C, а значение вязкости снизить до 0,7 Па⋅с. Это более чем в 14 раз ниже начальной вязкости нефти", — объяснил доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике ПНИПУ кандидат технических наук Никита Костарев.
Использование полученных результатов при строительстве и модернизации скважин позволит увеличить эффективность добычи тяжёлой нефти и снизить её себестоимость за счёт повышения надёжности работы насосов.
Фото: Wikimedia Commons/Acodered (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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