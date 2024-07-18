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Минэнерго выразило озабоченность по росту цен топлива в крупном опте
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Минэнерго выразило озабоченность по росту цен топлива в крупном опте

Министерство энергетики выразило озабоченность ростом цен на нефтепродукты в крупном опте. Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов отметил, что цены на дизельное топливо растут вслед за бензином.

Министерство работает над стабилизацией цен в крупном опте, чтобы предотвратить их рост в розничной торговле.

Запасы топлива находятся на высоком уровне, и рост розничных цен не превысит уровень инфляции. Среднегодовые цены в мелком опте сейчас на 5% выше, чем в 2023 году. ФАС требует от нефтяных компаний объяснений по росту цен, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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