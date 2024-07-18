Министерство энергетики выразило озабоченность ростом цен на нефтепродукты в крупном опте. Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов отметил, что цены на дизельное топливо растут вслед за бензином.
Министерство работает над стабилизацией цен в крупном опте, чтобы предотвратить их рост в розничной торговле.
Запасы топлива находятся на высоком уровне, и рост розничных цен не превысит уровень инфляции. Среднегодовые цены в мелком опте сейчас на 5% выше, чем в 2023 году. ФАС требует от нефтяных компаний объяснений по росту цен, сообщает ТАСС.
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