Министерство энергетики выразило озабоченность ростом цен на нефтепродукты в крупном опте. Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов отметил, что цены на дизельное топливо растут вслед за бензином.

Министерство работает над стабилизацией цен в крупном опте, чтобы предотвратить их рост в розничной торговле.

Запасы топлива находятся на высоком уровне, и рост розничных цен не превысит уровень инфляции. Среднегодовые цены в мелком опте сейчас на 5% выше, чем в 2023 году. ФАС требует от нефтяных компаний объяснений по росту цен, сообщает ТАСС.

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