Урок для других сфер: как нефтяники удерживают лидерство в зарплатах

В Ханты-Мансийском автономном округе среднемесячная зарплата работников компаний, занимающихся добычей нефти и газа, в июне 2025 года достигла 188,3 тысячи рублей. Это на 15 тысяч рублей больше, чем месяцем ранее, сообщили аналитики Тюменьстата.

Динамика роста

Июнь 2025 года - 188 329 ₽

Май 2025 года - 173 216 ₽

Рост составил 8,7% за месяц.

По сравнению с июнем прошлого года зарплата увеличилась на 21,3 тысячи рублей (с 167 тысяч до нынешних 188,3 тысяч).

Выше среднего по региону

Аналитики отмечают, что доход нефтяников на 27% превышает средний уровень зарплат по Югре.