Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Урок для других сфер: как нефтяники удерживают лидерство в зарплатах

Тюменьстат: доход нефтяников ХМАО на 27% выше средней зарплаты по региону

В Ханты-Мансийском автономном округе среднемесячная зарплата работников компаний, занимающихся добычей нефти и газа, в июне 2025 года достигла 188,3 тысячи рублей. Это на 15 тысяч рублей больше, чем месяцем ранее, сообщили аналитики Тюменьстата.

Динамика роста

  • Июнь 2025 года - 188 329 ₽

  • Май 2025 года - 173 216 ₽
    Рост составил 8,7% за месяц.

По сравнению с июнем прошлого года зарплата увеличилась на 21,3 тысячи рублей (с 167 тысяч до нынешних 188,3 тысяч).

Выше среднего по региону

Аналитики отмечают, что доход нефтяников на 27% превышает средний уровень зарплат по Югре.

