Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:21

Одно неверное движение — и ужин испорчен: чего нельзя делать с маслом

Кулинары: тест с хлебом помогает определить готовность масла для жарки

Домашная жареная еда всегда вкуснее, но секрет успеха кроется не только в рецепте, а и в правильной температуре масла. Если оно слишком холодное — блюдо выйдет жирным и "тяжёлым". Если перегреть — снаружи поджарится слишком быстро, а внутри останется сырым. Но стоит попасть в нужный диапазон — и вы получите золотистую корочку и сочную, нежную серединку.

Простая хитрость: тест с панировкой или хлебом

Если у вас нет кухонного термометра, есть быстрый способ проверить готовность масла:

  • Бросьте щепотку муки или немного сухарей.

  • Если масло слегка пузырится — температура подходящая.

  • Если пузырьки слишком агрессивные и крошки тут же темнеют — масло перегрето.

  • Если ничего не происходит — нужно подождать ещё.

Аналогично работает маленький кусочек хлеба: при правильной температуре он начнёт мягко шкворчать и подрумянится.

Какую температуру выбрать

Универсального числа нет — всё зависит от продукта.

  • Курица — лучше жарить на нижней границе, около 160 °C. Так мясо прожарится равномерно и останется сочным.

  • Картофель или чипсы — оптимально 180-190 °C: быстрое подрумянивание даст хрустящую корочку.

  • Рыба — диапазон 170-180 °C, чтобы сохранить нежность.

Почему всё же нужен термометр

Трюки с хлебом или панировкой помогают, но не всегда точны. Кулинарный термометр — самый надёжный способ держать масло в правильном диапазоне. Особенно важно это при жарке во фритюре, когда температура быстро меняется.

Советы, чтобы еда была идеальной

  • Не перегружайте сковороду: от этого масло остывает, и блюдо впитывает лишний жир.

  • Используйте масло с высокой точкой дымления (рафинированное подсолнечное, арахисовое).

  • После жарки выкладывайте продукты на бумажное полотенце — оно впитает излишки жира.

Правильно разогретое масло — главный секрет хрустящей и нежной еды. Даже без термометра можно обойтись простыми трюками, а зная диапазон температур, вы всегда добьётесь идеального результата.

