Волонтеры чистят пляжи Анапы
© Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:30

Следы мазута в море: в Анапе продолжают очистку пляжей после аварии в Керченском проливе

На курортах Анапы специалисты продолжают очистку береговой линии от следов мазута, выброшенных на поверхность моря. По данным регионального оперативного штаба, ситуация остаётся под контролем и не представляет угрозы для отдыхающих.

В воскресенье сотрудники МЧС и экологи обследовали шестикилометровый участок побережья — от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса «Эра». На водорослях и песке нашли небольшие фракции мазута диаметром до 1,5 см.

Кроме того, небольшие загрязнения выявлены в районе станицы Благовещенской на участке протяжённостью около 1,5 километра. Очистка там уже ведётся.

Работы в Анапе стали частью масштабной кампании по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Как сообщили на заседании правительственной комиссии, с начала операции уже очищено свыше 1,4 тысячи километров береговой полосы, часть из них — повторно.

Всего собрано почти 183 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта, из которых более 181 тысячи тонн уже вывезено на специализированные полигоны.

Экологи ежедневно проверяют состояние прибрежной зоны. По предварительным оценкам, уровень загрязнения в Анапе остаётся незначительным, и основные работы направлены на профилактическую очистку.

