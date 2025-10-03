Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:39

Оливковое, кокосовое или рапсовое: какой выбор меняет здоровье

Профессор Нита Форухи: универсального масла для кухни не существует

Выбор масла для кухни давно перестал быть простым: на полках магазинов десятки бутылок — от привычного подсолнечного до дорогого авокадо или кокосового. Одни обещают пользу для сердца, другие — яркий вкус и аромат. Но важно не только, сколько стоит масло, но и то, как оно влияет на организм и подходит ли для разных способов приготовления пищи.

Мнения о маслах менялись десятилетиями. Сливочное и топлёное долго считались основными жирами, позже на первый план вышли подсолнечное и рапсовое, затем оливковое. Сегодня добавились новые — кокосовое, кунжутное, льняное. Чтобы разобраться, важно понимать, как масла ведут себя при нагревании, какое влияние оказывают на холестерин и почему выбор "одного универсального" продукта невозможен.

"Я бы порекомендовала руководствоваться соображениями вкуса и стоимости и экспериментировать с различными типами масла", — сказала профессор Нита Форухи.

Какие масла бывают: сравнение

Вид масла

Состав и жиры

Для чего лучше подходит

Подсолнечное

Высокое содержание полиненасыщенных жиров, омега-6

Жарка, фритюр

Рапсовое (растительное)

Баланс омега-3 и омега-6, низкий процент насыщенных жиров

Универсальное применение

Оливковое базовое

Мононенасыщенные жиры, антиоксиданты

Тушение, лёгкая жарка

Оливковое extra virgin

Богато полезными соединениями, но низкая точка дымления

Салаты, готовые блюда

Кокосовое

Высокий процент насыщенных жиров

Выпечка, экзотические рецепты

Масло авокадо

Высокая точка дымления, витамины E и K

Жарка на сильном огне

Кунжутное

Яркий аромат, антиоксиданты

Холодные блюда, азиатская кухня

Советы шаг за шагом: как выбрать масло

  1. Для повседневной готовки берите подсолнечное или рапсовое — это доступно и безопасно.
  2. Для салатов используйте оливковое extra virgin: оно придаёт вкус и приносит пользу.
  3. Для фритюра выбирайте подсолнечное или рапсовое с высокой точкой дымления.
  4. Для особых блюд пробуйте кунжутное, кокосовое или авокадо, чтобы добавить новые оттенки вкуса.
  5. Старайтесь чередовать масла — это расширяет рацион и снижает риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить картофель фри на оливковом extra virgin.
    → Последствие: быстрое задымление и горечь.
    → Альтернатива: подсолнечное или рапсовое масло.
  • Ошибка: использовать только кокосовое масло в рационе.
    → Последствие: избыточное потребление насыщенных жиров.
    → Альтернатива: сочетать с рапсовым или оливковым маслом.
  • Ошибка: покупать маргарин, считая его вредным по старой памяти.
    → Последствие: упускаете продукт, который реально снижает холестерин.
    → Альтернатива: современные маргарины без трансжиров.

А что если…

А что если жарить вообще без масла? Это возможно — есть сковороды с антипригарным покрытием и электрогрили. Но вкус и текстура блюда меняются: картофель не будет хрустящим, а мясо — сочным. Поэтому в большинстве случаев масло остаётся незаменимым кулинарным элементом.

Плюсы и минусы масел

Масло

Плюсы

Минусы

Подсолнечное

Доступное, подходит для жарки

Много омега-6, важно балансировать

Рапсовое

Универсальное, содержит омега-3

Может иметь нейтральный вкус

Оливковое extra virgin

Полезное для сердца, богатое антиоксидантами

Не годится для фритюра

Кокосовое

Яркий вкус, устойчивое к нагреву

Очень много насыщенных жиров

Авокадо

Высокая температура дымления, витамины

Дорогое

Кунжутное

Ароматное, экзотическое

Ограниченное применение

FAQ

Как выбрать масло для жарки?
Лучше брать рапсовое или подсолнечное — они выдерживают высокие температуры и сохраняют стабильность.

Сколько стоит качественное масло?
Цены варьируются: от 200-250 руб. за литр подсолнечного до 800-1000 руб. за оливковое.

Что полезнее: сливочное масло или маргарин?
Современные маргарины безопасны, не содержат трансжиров и даже помогают снизить "плохой" холестерин.

Можно ли жарить на оливковом масле?
Да, но лучше использовать не extra virgin, а рафинированное или базовое.

Мифы и правда

  • Миф: "Подсолнечное масло вызывает воспаление".
    Правда: доказательств нет, оно безопасно при умеренном употреблении.
  • Миф: "Маргарин всегда вреден".
    Правда: современные версии содержат минимум насыщенных жиров и полезны для сердца.
  • Миф: "Оливковое масло нельзя нагревать".
    Правда: базовое оливковое подходит для тушения и лёгкой жарки.

3 интересных факта

  1. В Древней Греции оливковое масло считалось священным и использовалось не только в еде, но и в косметике.
  2. В Японии кунжутное масло применяют в традиционной медицине для укрепления сосудов.
  3. Кокосовое масло активно используют в индустрии красоты — как маску для волос и кожи.

Исторический контекст

  • XIX век: основным кулинарным жиром в России было сливочное масло и сало.
  • XXI век: на рынок пришли масла авокадо, виноградных косточек и кокоса — тренд на разнообразие и пользу.

