Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нефте добыча
Нефте добыча
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:40

Против серы и металлов: зачем нефтяным гигантам два фильтра вместо одного — разоблачение

Экологичное топливо: новая технология снижает содержание серы до рекордных 99%

Многие представляют нефть как чёрную жидкость, из которой делают бензин и дизель. Но на самом деле путь от скважины до топливного бака гораздо сложнее и скрывает множество проблем. Одна из главных — наличие серы, азота и тяжёлых металлов. Именно они превращают топливо в источник экологической угрозы и создают серьёзные затраты для нефтеперерабатывающих заводов. Учёные из Перми предложили решение, которое может изменить ситуацию.

В чём опасность примесей

Любое топливо, будь то автомобильное или энергетическое, содержит серу и азот. При горении они превращаются в токсичные соединения, способствующие загрязнению воздуха и усилению парникового эффекта. Поэтому очистка нефти — это не просто технологическая процедура, а важнейший экологический и экономический вопрос.

Традиционный способ и его слабые места

Сейчас применяется метод гидрообессеривания: нефть нагревают, смешивают с водородом и прогоняют через катализатор, который удаляет вредные примеси. Но тяжёлая нефть содержит больше асфальтенов и металлов, которые оседают на катализаторе и блокируют его работу. Замена оборудования обходится предприятиям в миллионы.

Новый подход учёных

Специалисты Пермского Политеха предложили двухэтапный процесс. Вместо одного катализатора используются два:

  1. Первый удаляет до 90% металлов и асфальтенов.

  2. Второй работает уже с "подготовленным" сырьём и очищает его от серы и азота.

"Реактор в два этапа позволяет повысить очистку топлива до 99% и в разы продлить жизнь катализатора", — отметил доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Макар Ромашкин.

Эффект для производства

В результате уровень серы в топливе снизился до рекордных значений, а срок службы катализатора увеличился почти на 50%. Для заводов это двойная выгода: сокращение расходов на обслуживание и выпуск более экологичного продукта, который ценится дороже.

Почему это важно сейчас

Сегодня в мировой добыче всё больше долю занимает тяжёлая нефть, а экологические стандарты становятся строже. Новая технология может стать стратегическим решением — промежуточным шагом от традиционной переработки к производству "чистого" топлива будущего.

Интересные факты

  1. Около 90% выбросов серы в атмосферу приходится именно на сжигание топлива.

  2. Современные катализаторы работают при температурах до 400 °C и давлении более 100 атмосфер.

  3. По оценкам экспертов, из тяжёлой нефти сегодня добывается до трети всего мирового объёма, и эта доля продолжает расти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые изучают уникальный череп лошади плейстоцена: возраст находки 30 тысяч лет сегодня в 8:56

Ледниковый детектив: зачем археологам понадобились струи воды для 30-тысячелетней головоломки

Уникальная находка в Канаде: 30 000-летний череп плейстоценовой лошади обнаружен в вечной мерзлоте Юкона. Учёные готовят радиоуглеродный анализ и исследование ДНК, чтобы раскрыть тайны миграции животных ледникового периода и их эволюционной истории.

Читать полностью » Космический аппарат сегодня в 3:26

Почти 50 лет в пути: куда добрался космический зонд США, и почему это событие назвали невозможным

В ноябре 2026 года "Воояджер-1" достигнет отметки в один световой день от Земли. Это событие меняет наше представление о границах космоса.

Читать полностью » На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

Университет Крита запускает первый научный инкубатор: новый центр объединит науку, бизнес и общество, открывая региону путь к технологическим прорывам.

Читать полностью » NASA и Chrysalis представили проект космического корабля «Гиперион» длиной 58 км сегодня в 1:25

Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Тысяча человек, 58 километров стали и 250 лет пути: учёные представили проект «Гиперион» — корабль поколений, который должен унести людей к новым мирам.

Читать полностью » NASA: зонд сегодня в 0:22

24 миллиарда километров от Земли — космический зонд США продолжает свой путь и удивляет инженеров

За 50 лет полёта "Вояджер-1" преодолел миллиарды километров и стал символом человечества в бескрайнем космосе. Но его путь только начинается.

Читать полностью » Астрономы: ядро Юпитера могло быть разрушено столкновением с протопланетой вчера в 23:58

Мягкое ядро жёсткого гиганта: парадокс Юпитера, который меняет взгляд на мироздание

Исследование разрежённого ядра Юпитера раскрывает тайны его внутреннего строения и предполагает, что подобные структуры могут встречаться и у экзопланет.

Читать полностью » Палеонтологи представили описание ящерицы Bolg amondol, названной по мотивам творчества Толкиена вчера в 23:23

Вдохновляющая находка: ящерица из мелового периода, названная в честь гоблина, удивляет мир

Палеонтологи сделали сенсационное открытие, назвав новый вид ящерицы в честь гоблина из книг Толкиена. Узнайте, как это связано с древней фауной!

Читать полностью » Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии вчера в 22:55

Интернет-зависимость: когда время уходит в никуда, а осознанность открывает двери

Исследование показывает, как осознанность помогает снизить интернет-зависимость у молодёжи. Узнайте, как психическое здоровье связано с использованием цифровых технологий!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Люк Джонс показал комплекс упражнений при обострении болезни Крона
Культура и шоу-бизнес

Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве
Авто и мото

Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками
Дом

Осенний текстиль в интерьере: советы по выбору
Красота и здоровье

Диетолог Михалева: почему пропускать завтрак опасно для здоровья
Питомцы

Учёные: собаки различают до 300 миллионов запахов и по ним понимают эмоции человека
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему похудение не меняет форму плеч
Туризм

Индонезия в сентябре: отдых на Гили и Комодо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru