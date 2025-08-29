Против серы и металлов: зачем нефтяным гигантам два фильтра вместо одного — разоблачение

Многие представляют нефть как чёрную жидкость, из которой делают бензин и дизель. Но на самом деле путь от скважины до топливного бака гораздо сложнее и скрывает множество проблем. Одна из главных — наличие серы, азота и тяжёлых металлов. Именно они превращают топливо в источник экологической угрозы и создают серьёзные затраты для нефтеперерабатывающих заводов. Учёные из Перми предложили решение, которое может изменить ситуацию.

В чём опасность примесей

Любое топливо, будь то автомобильное или энергетическое, содержит серу и азот. При горении они превращаются в токсичные соединения, способствующие загрязнению воздуха и усилению парникового эффекта. Поэтому очистка нефти — это не просто технологическая процедура, а важнейший экологический и экономический вопрос.

Традиционный способ и его слабые места

Сейчас применяется метод гидрообессеривания: нефть нагревают, смешивают с водородом и прогоняют через катализатор, который удаляет вредные примеси. Но тяжёлая нефть содержит больше асфальтенов и металлов, которые оседают на катализаторе и блокируют его работу. Замена оборудования обходится предприятиям в миллионы.

Новый подход учёных

Специалисты Пермского Политеха предложили двухэтапный процесс. Вместо одного катализатора используются два:

Первый удаляет до 90% металлов и асфальтенов. Второй работает уже с "подготовленным" сырьём и очищает его от серы и азота.

"Реактор в два этапа позволяет повысить очистку топлива до 99% и в разы продлить жизнь катализатора", — отметил доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Макар Ромашкин.

Эффект для производства

В результате уровень серы в топливе снизился до рекордных значений, а срок службы катализатора увеличился почти на 50%. Для заводов это двойная выгода: сокращение расходов на обслуживание и выпуск более экологичного продукта, который ценится дороже.

Почему это важно сейчас

Сегодня в мировой добыче всё больше долю занимает тяжёлая нефть, а экологические стандарты становятся строже. Новая технология может стать стратегическим решением — промежуточным шагом от традиционной переработки к производству "чистого" топлива будущего.

Интересные факты