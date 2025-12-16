Когда нефть стала токсичной: почему Европа отказывается, а Азия торжествует

Характерно, что крупнейшие ценовые агентства мира — S&P Global Platts и Argus Media - исключили из своих расчетов нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Об этом сообщает издание "Российская газета". Теперь поставщики топлива в Европу обязаны документально доказывать отсутствие "российского следа" в своей продукции. На первый взгляд, эта мера касается исключительно европейского рынка, однако последствия затронут и Россию, влияя на структуру мирового нефтяного рынка.

Новый порядок на топливном рынке Европы

Решение агентств означает формирование локального европейского рынка топлива, где будут обращаться только те продукты, происхождение которых не связано с российским сырьем. Такой рынок станет замкнутым и дороже глобального: цены на бензин, дизель и авиакеросин в ЕС будут выше, чем в Азии или Африке, где останутся поставки из России. При этом убрать с рынка ежедневно поставляемые семь миллионов баррелей российской нефти и нефтепродуктов невозможно — просто возникнет другая система координат.

Как поясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, в результате произойдет еще большая фрагментация глобального нефтяного рынка. Котировки Argus и Platts, долгое время служившие базой для мирового ценообразования, теперь будут отражать лишь часть реальности.

Два параллельных мира: "белый" и "серый" рынок

На практике появятся два сегмента — "белый" рынок, где будут продаваться "очищенные" от подозрений нефтепродукты, и "серый", где окажутся товары с неясным происхождением. По словам руководителя Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК Вячеслава Мищенко, новая методология агентств станет толчком к формированию альтернативной нефтяной системы, включающей независимые страховые компании, банки и транспортные операторы.

Для России эта схема несет и плюсы, и минусы. Минус в том, что из-за санкций и дополнительных издержек растет дисконт на российскую нефть. Плюс — в стимуле развивать собственную инфраструктуру ценообразования и расчетов. "Ценообразование на рынке нефти по-прежнему находится в руках западных агентств. Пока им нет альтернативы, они будут занижать стоимость нашего сырья", — считает Мищенко.

Риски и новые возможности

Хотя часть аналитиков ожидает снижения доходов, прямого обвала экспорта не произойдет. Как отмечает Андрианов, европейские ограничения не добавляют ничего принципиально нового к действующим запретам, а потому не способны полностью перекрыть каналы поставок. Вопрос лишь в том, насколько вырастет давление со стороны покупателей из Китая и Индии, которые могут использовать ситуацию для получения скидок.

Тем временем транспортировка, страхование и банковские операции с "токсичным" сырьем становятся дороже, чем с ближневосточной нефтью. Это снижает маржу поставщиков, но и создает мотив для выстраивания российской системы торговли нефтью. По мнению экспертов, России необходимо действовать на опережение — формировать собственные механизмы торговли, расчета и логистики, не дожидаясь новых санкционных пакетов.

Стратегическая развилка

Исключение российских нефтепродуктов из котировок Platts и Argus может стать началом перехода к многополярной модели нефтяного рынка. Россия, обладая значительными объемами добычи и устойчивыми связями в Азии, способна выстроить собственную систему оценки и торговли. Этот шаг позволит снизить зависимость от западных инструментов, которые сегодня определяют не только цену нефти, но и уровень бюджетных поступлений.