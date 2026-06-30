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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:57

Закупки топлива Россией оказались не сенсацией: главная интрига спрятана в деталях сделки

Взаимные поставки нефтепродуктов между добывающими странами представляют собой обычную рыночную практику. О деталях взаимодействия России с иностранными партнерами в сфере энергетики рассказал NewsInfo профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет консультации с рядом государств о возможном импорте топлива. По мнению экспертов, такие поставки нефтепродуктов могут стать частью стратегии по укреплению энергетической безопасности.

Бакланов отметил, что подобные сделки не являются экстраординарными и часто продиктованы сугубо логистическими или ценовыми факторами.

"Взаимные поставки топлива у стран, которые сами производят и экспортируют нефть, совершенно обыкновенная рутинная операция. Иногда по чисто транспортным соображениям, по соображениям ценовых соотношений, друг у друга могут покупать. Бывают различные сделки между нефтедобывающими странами и между транспортными компаниями. Никакой сенсации и никакой необычности в этом нет", — пояснил эксперт.

Он добавил, что Россия уже имеет опыт оперативного взаимодействия с партнерами по ОПЕК. Бакланов подчеркнул, что вопрос закупок носит чисто технический характер и легко решается при отсутствии политического давления. На фоне того, как цены на бензин и дизель демонстрируют высокую волатильность, такие соглашения могут стать инструментом регуляции внутреннего спроса.

"Мы сами не так давно помогали той же Саудовской Аравии, они просили нас выручить на этом направлении. И мы им помогали. То же самое мы можем у Саудовской Аравии и любой другой страны покупать. Это совершенно технический вопрос", — добавил профессор.

Отвечая на вопрос о конкретных странах, с которыми ведутся переговоры, спикер отметил нецелесообразность публичного обсуждения деталей. Рынок нефти крайне чувствителен к новостному фону, поэтому любая информация может спровоцировать необоснованные колебания котировок, при том что санкции США продолжают влиять на логистику.

Эксперт подчеркнул, что раскрытие данных по текущим сделкам на этапе обсуждения может быть воспринято как прямое воздействие на ценовую планку, чего следует избегать. Стабильность внутреннего рынка требует комплексного подхода, включая новые меры для стабилизации цен.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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