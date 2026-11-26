Дальневосточный научно-промысловый совет обсудил параметры предстоящей зимне-весенней путины минтая в Охотском море. Сезон "А" стартует 1 января, при этом общий допустимый улов (ОДУ) по трем основным районам — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонам — установлен на уровне 881 тыс. тонн. Этот объем ниже показателей предыдущих лет.

Состояние запасов и ограничения

По данным ВНИРО, наблюдается общая тенденция к снижению запаса минтая. Заместитель директора ВНИРО и руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк подчеркнул, что интенсификация промысла в текущих условиях недопустима до появления нового урожайного поколения рыбы. При этом результаты комплексной осенней съемки позволяют с осторожностью смотреть на динамику ресурсов.

Особое внимание в ходе заседания уделили селективности лова. По оценкам ТИНРО, принятые меры по защите молоди дают результат: ожидается, что основу уловов в 2027 году составят шестилетние особи. В связи с этим руководство института призвали рыбопромышленников строго соблюдать осторожность при работе в районах скопления молоди.

Готовность флота и научное сопровождение

Представители бизнеса подтвердили техническую готовность к началу путины. Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак сообщил, что предприятия ожидают издания приказов о распределении квот между пользователями.

Для повышения эффективности управления ресурсом АДМ продолжит взаимодействие с ВНИРО в следующем году. В частности, планируется продолжение программы научных наблюдателей на борту судов, что позволит оперативно корректировать работу промысла на основе фактических данных.