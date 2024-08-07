Как предотвратить пожелтение листьев огурцов с помощью соды и кефира

Для хорошего роста и развития огурцов совсем не обязательно применять сложные составы и химические препараты. Часто привычные в быту вещи имеют массу полезных свойств.
Чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов, можно использовать раствор обычной соды. Для этого разведите 1 столовую ложку соды в 10 литрах воды и полейте этим раствором свои посадки.
Если же растворить 1 чайную ложку соды в 1 литре воды и опрыскать этим составом огурцы, то вы получите отличное профилактическое средство против мучнистой росы.
Остановить пожелтение листьев огурцов можно также с помощью кефира. Для этого разведите 2 литра кефира в ведре воды и опрыскайте полученным составом свои растения.
Фото: commons.wikimedia.org/Викицайзер( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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