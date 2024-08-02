Κaк вылeчить oгуpцы аспирином: от pжaвчины, пятниcтocти и мyчниcтoй pocы. Дачникам на заметку!

Если ваши огурцы страдают от ржавчины, пятнистости или мучнистой росы и их листья покрыты рыжими пятнами, вам поможет простой рецепт. Огурцы всегда хорошо растут и не болеют, а урожай получается богатым. Всё благодаря раствору на основе аспирина. Это простое и недорогое, но очень эффективное средство.
Для приготовления раствора вам понадобятся:
— одна столовая ложка соды;
— одна чайная ложка мягкого средства для мытья посуды;
— одна столовая ложка растительного масла;
— одна таблетка растворимого аспирина;
— 4,5 литра воды.
Смешайте все ингредиенты и опрыскивайте полученным составом огурцы раз в 1-2 недели. Средство для мытья посуды поможет раствору дольше оставаться на листьях, а аспирин сделает своё дело.
Подкормка огурцов с использованием аспирина способствует их активному росту и развитию. Этот метод укрепляет иммунитет растений, делая их более устойчивыми к различным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
Особенно эффективно применение аспирина в качестве профилактического средства против грибковых инфекций.
Кроме того, раствор аспирина стимулирует цветение огурцов, снижает количество пустоцветов и увеличивает количество завязей. Это, в свою очередь, повышает урожайность и продлевает период плодоношения растений. Огурцы, выращенные с использованием этого метода, отличаются приятным вкусом и хрустящей текстурой.
Фото: commons.wikimedia.org/МИХАИЛ( Attribution-Share Alike 4.0)
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