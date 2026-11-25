В этой закуске привлекает контраст: холодный, хрустящий огурец служит природной формой для плотной, сытной начинки. Использование творога вместо традиционного майонеза меняет характер блюда, делая его менее жирным, но при этом добавляя приятную зернистую текстуру и легкую кислинку.

Ингредиенты

Скумбрия консервированная (баночка 250 г) — 1 шт.

Творог — 100 г

Йогурт греческий густой — 1 ст. л. (20 г)

Огурец — 2 шт.

Укроп — 1 пучок (30 г)

Лимонный сок — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Приготовление

Огурцы разрезать вдоль пополам. Ложкой аккуратно удалить часть мякоти, формируя "лодочки" с тонкими стенками. Скумбрию, предварительно слив жидкость, размять вилкой. Добавить творог, густой йогурт и лимонный сок, перемешать до однородности. Мелко порубить укроп, добавить в рыбную массу и поперчить по вкусу. Наполнить огуречные лодочки полученной начинкой. Украсить веточками укропа.

Если заменить консервированную скумбрию на копченую, вкус станет более глубоким и дымным, что потребует чуть меньше лимонного сока, но может усилить потребность в свежести — например, за счет добавления в начинку мелко нарезанного зеленого яблока.