Хлеб даже не понадобится: из свежих огурцов готовят праздничную закуску с рыбной начинкой
В этой закуске привлекает контраст: холодный, хрустящий огурец служит природной формой для плотной, сытной начинки. Использование творога вместо традиционного майонеза меняет характер блюда, делая его менее жирным, но при этом добавляя приятную зернистую текстуру и легкую кислинку.
Ингредиенты
- Скумбрия консервированная (баночка 250 г) — 1 шт.
- Творог — 100 г
- Йогурт греческий густой — 1 ст. л. (20 г)
- Огурец — 2 шт.
- Укроп — 1 пучок (30 г)
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
Приготовление
- Огурцы разрезать вдоль пополам. Ложкой аккуратно удалить часть мякоти, формируя "лодочки" с тонкими стенками.
- Скумбрию, предварительно слив жидкость, размять вилкой. Добавить творог, густой йогурт и лимонный сок, перемешать до однородности.
- Мелко порубить укроп, добавить в рыбную массу и поперчить по вкусу.
- Наполнить огуречные лодочки полученной начинкой.
- Украсить веточками укропа.
Если заменить консервированную скумбрию на копченую, вкус станет более глубоким и дымным, что потребует чуть меньше лимонного сока, но может усилить потребность в свежести — например, за счет добавления в начинку мелко нарезанного зеленого яблока.
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