Классический огуречный сэндвич — это упражнение на точность текстур. Здесь нет места кулинарному драматизму, всё строится на контрасте: податливый, почти облачный мякиш хлеба, плотная сливочная основа и холодный, влажный хруст свежего огурца. Мята в этом сочетании работает не как десертный акцент, а как освежающий агент, который делает закуску легкой и прозрачной по вкусу.

Ингредиенты

Хлеб (пшеничный или цельнозерновой для тостов) — 6 ломтиков (около 180 г)

Огурцы — 1 шт.

Сливочное масло (размягченное) — 3 ч. л.

Творожный сыр (без добавок) — 3 ст. л.

Мята свежая — 1 веточка (около 4 г)

Соль — по вкусу

Помидоры черри — 40 г (для подачи)

Приготовление

Подготовка базы. Сливочное масло нарежьте кусочками и дайте размягчиться при комнатной температуре до пластичного состояния. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной около 1 см. Зелень. Листья мяты оборвите со стеблей, обсушите бумажным полотенцем и мелко порубите острым ножом. Сливочная намазка. В миске соедините размягченное масло, творожный сыр и рубленую мяту. Разомните массу вилкой или лопаткой до однородности. Овощи и хлеб. С хлебных ломтиков срежьте корочки. Огурец нарежьте тонкими кружками (1-2 мм), лишнюю влагу удалите с помощью бумажного полотенца. По желанию хлеб можно слегка подсушить на сковороде, но перед нанесением начинки он должен полностью остыть. Сборка. Распределите сырно-масляную смесь по одному краю всех шести ломтиков. На три из них выложите огурцы внахлест и слегка посолите. Формовка. Накройте огурцы оставшимися ломтиками хлеба (намазкой внутрь) и аккуратно прижмите ладонью. Разрежьте каждый сэндвич по диагонали на две треугольные части.

Подавайте сэндвичи сразу, дополнив их половинками черри. Если хочется добавить в блюдо легкую остроту и усилить хруст, можно выложить поверх огурца слой тончайших кружков редиса. Также интересным решением будет добавить в намазку четверть чайной ложки лимонной цедры — она подчеркнет свежесть мяты, не разжижая массу соком.