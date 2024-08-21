Урожай будете собирать до декабря: лучшее удобрение для огурцов в августе

Огурцы, как и многие овощные культуры, требуют особого внимания в разные периоды роста. Август — это время, когда плодоношение огурцов начинает замедляться, и для продления важно правильно их подкормить.
Комплексные удобрения. В августе огурцам нужна поддержка для продления их жизненного цикла. Используйте комплексные удобрения, содержащие сбалансированное количество азота, фосфора и калия. Подходящие формулы включают 10-10-10 или 5-10-10.
Органические удобрения. Хорошо зарекомендовали себя органические удобрения, такие как навоз или компост. Они улучшают структуру почвы и обеспечивают растения медленным, но постоянным поступлением питательных веществ. Для этого добавьте перепревший компост в прикорневую зону огурцов и аккуратно перемешайте с почвой.
Растворы для быстрого усвоения. Можно использовать жидкие удобрения. Растворы на основе навоза или комплексные жидкие удобрения помогут растениям получить все необходимые элементы в короткий срок. Оптимальная концентрация для таких растворов — 1-2 столовые ложки удобрения на 10 литров воды.
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