Не верите в чудеса? Попробуйте эту подкормку для огурцов и посмотрите на результат

В начале августа огурцы находятся в стадии активного плодоношения, и именно в этот период им особенно необходимы питательные вещества для поддержания здоровья и увеличения урожайности.

Вот простой и эффективный рецепт подкормки, который поможет вашим растениям.

Ингредиенты

Куриный помет — 1 часть Вода — 10 частей Зола древесная — 1 стакан Компост или перегной — 1 ведро

Приготовление

В ведре смешайте 1 часть куриного помета с 10 частями воды. Оставьте на 3-5 дней для ферментации. Это позволит получить питательный настой, богатый азотом.

В готовый настой добавьте стакан древесной золы. Зола обогатит раствор калием и фосфором, что способствует развитию корневой системы и улучшает вкус плодов.

Перемешайте полученный настой с ведром компоста или перегноя. Это обеспечит дополнительное количество органических веществ, необходимых для полноценного питания растений.

Применение

Поливайте огурцы раствором под корень, избегая попадания на листья, чтобы предотвратить ожоги. Используйте 1-2 литра подкормки на каждое растение в зависимости от его размера. Подкормку лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.

Фото: commons.wikimedia.org/Mariuszjbie(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)