Огурцы будут расти как на дрожжах: в прямом смысле слова

Для садоводов, стремящихся к экономии и эффективности, дрожжи — это отличное решение для подкормки огурцов. Дрожжи содержат микроорганизмы, которые стимулируют рост корневой системы и улучшают усвоение питательных веществ из почвы.

Как приготовить дрожжевую подкормку?

Приготовление маточного раствора.

Для начала, в 1 литре теплой воды нужно растворить 1 столовую ложку сахара и добавить 1 пакетик сухих дрожжей (примерно 10 г). Эту смесь следует оставить на 3 часа в тёплом месте, избегая прямого солнечного света. По окончании этого времени вы увидите активное брожение — это признак того, что раствор готов.

Разбавление .

После того как маточный раствор настоялся, его необходимо разбавить теплой водой, чтобы довести общий объём до 10 литров. Этот раствор уже готов к использованию.

Применение.

Подкармливайте огурцы из расчёта 1 литр готового раствора на одно растение. Такая подкормка рекомендуется для рассады, которая была пересажена в грунт. Она помогает растениям лучше укореняться и ускоряет их рост.

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