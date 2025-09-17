Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огурцы
Огурцы
© commons.wikimedia.org by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:17

Огурцы не носят куртки: садоводам придётся самим утеплять теплицу и грядки

Светлана Городецкая объяснила, как поддерживать климат в теплице для урожая огурцов

Осень приносит на дачные участки прохладу и резкие перепады температур. Для огурцов это стресс: они хуже плодоносят, сбрасывают завязи и начинают болеть. Чтобы продлить сезон и сохранить урожай, важно правильно организовать уход.

Садовод Светлана Городецкая поделилась проверенными правилами.

"Для благоприятного роста огурцов температура воздуха должна варьироваться от 22 до 30 градусов тепла. В темное время суток она может понизиться до плюс 18 градусов, но не больше", — пояснила Светлана Городецкая.

При несоблюдении температурного режима листья желтеют, а завязи опадают. Но огородник может помочь растениям пережить холодные ночи.

Как поддерживать климат в теплице

Главный приём — поставить в теплицу бочку с водой. Днём она нагревается, а ночью постепенно отдаёт тепло. Благодаря этому температура внутри повышается на несколько градусов, а огурцы не страдают от резких колебаний.

"Закрывайте окна и двери теплицы — холодный ветер вредит не только плодам, но и почве", — подчеркнула садовод.

Сравнение методов защиты огурцов

Метод Плюсы Минусы
Бочка с водой Простое решение, повышает температуру Требует места в теплице
Закрытые окна и двери Исключает сквозняки Риск конденсата и сырости
Мульча (трава, торф) Сохраняет тепло и влагу Нужно регулярно обновлять
Капельный полив Поддерживает влажность, экономит воду Требует оборудования

Советы шаг за шагом

  1. В последних числах августа замульчируйте грядки скошенной травой или торфом.
  2. Установите в теплице ёмкость с водой для аккумуляции тепла.
  3. В вечернее время обязательно закрывайте окна и двери.
  4. Сократите частоту поливов, чтобы снизить риск грибковых заболеваний.
  5. Используйте капельный полив: он поддерживает влажность без переувлажнения.
  6. Поливайте водой, температура которой на 2-3 °C выше, чем у почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять теплицу открытой ночью.
    Последствие: холодный сквозняк повреждает плоды и почву.
    Альтернатива: держать форточки закрытыми, а вентиляцию проводить днём.

  • Ошибка: поливать огурцы холодной водой.
    Последствие: стресс корневой системы, болезни.
    Альтернатива: использовать воду чуть теплее почвы.

  • Ошибка: слишком часто поливать осенью.
    Последствие: грибковые инфекции и корневая гниль.
    Альтернатива: перейти на редкий капельный полив.

А что если выращивать огурцы без теплицы?

В открытом грунте задача сложнее: растения чаще страдают от ночных заморозков. В этом случае помогут дуги и агроволокно, которые создадут мини-теплицу. Также можно использовать плёночные укрытия и мульчу, чтобы сохранить тепло в почве.

Плюсы и минусы осеннего выращивания

Плюсы Минусы
Урожай можно получать до заморозков Требует постоянного контроля климата
Огурцы дольше плодоносят Риск грибковых заболеваний
Экономия благодаря мульче и воде Нужны дополнительные материалы

FAQ

Нужно ли подкармливать огурцы осенью?
Да, но дозировки должны быть минимальными. Лучше всего использовать калийные удобрения.

Сколько воды нужно для капельного полива?
Обычно хватает 1-1,5 литра на куст в неделю, в зависимости от погоды.

Можно ли выращивать огурцы осенью без теплицы?
Можно, но только под укрытиями: агроволокном или плёнкой.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше поливов, тем лучше урожай.
    Правда: осенью избыток влаги вызывает грибковые болезни.

  • Миф: мульча нужна только летом.
    Правда: она удерживает тепло и осенью, защищая корни.

  • Миф: огурцы осенью не дают урожая.
    Правда: при правильном уходе плодоношение продолжается до первых заморозков.

Исторический контекст

  • Огурцы известны человечеству более 6 тысяч лет — их выращивали ещё в Индии.
  • В Россию они попали в XV веке и быстро стали традиционной культурой.
  • Первые теплицы для огурцов начали массово строить в XIX веке.

Сон и психология

Забота о растениях в конце сезона помогает расслабиться и чувствовать контроль над ситуацией. Многие садоводы отмечают, что вечерние работы в теплице действуют как антистресс и способствуют крепкому сну.

Три интересных факта

  1. Огурец на 95% состоит из воды и помогает бороться с жаждой.
  2. В Японии его используют как косметическое средство для кожи.
  3. Рекордный огурец был выращен в Великобритании и достиг 91 см длиной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ферментация семян томатов повышает всхожесть по сравнению с промывкой или сушкой сегодня в 8:46

Семена томатов проходят "баню": старый способ, который делает урожай вдвое крепче

Откройте секрет ферментации томатных семян для невероятно сильной рассады и стабильно высокого урожая. Узнайте, как этот старинный метод очищает семена, защищает от болезней и гарантирует дружные всходы. Ваш огород скажет вам спасибо!

Читать полностью » Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие сегодня в 4:34

Ещё крестьяне после картофеля сеяли рожь: старинный способ спасает землю и сегодня

Что делать с грядкой после уборки картофеля? Как удобрения и сидераты помогают восстановить почву, избавиться от вредителей и сохранить плодородие?

Читать полностью » Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней сегодня в 4:25

Капуста не должна возвращаться 20 лет: почему одна грядка превращается в рассадник бед

Не сажайте капусту на одном месте более 20 лет – она будет страдать от килы. Узнайте, почему важен севооборот и какие 8 овощей вы обязательно должны перемещать на новые грядки для здоровой почвы и богатого урожая.

Читать полностью » Агрономы рассказали, как правильно утилизировать падалицу без вреда для урожая сегодня в 3:34

Гнилые плоды нужно сжечь, здоровые — компостировать: простая схема спасёт урожай яблоневого сада

Что делать с падалицей в саду: какие яблоки можно компостировать, переработать или превратить в удобрение, а какие лучше сразу убрать.

Читать полностью » Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо сегодня в 3:22

Контейнеры, которые делают входную зону "журнальной" с первого дня

Создайте уютное осеннее настроение на своем крыльце! Следуйте 5 секретам от дизайнера Джоанны Гейнс, чтобы ваши кашпо стали настоящим произведением искусства. Узнайте, как правильно выбрать растения, создать гармоничную палитру и воплотить стильные формулы.

Читать полностью » Садовод Светлана Городецкая поделилась способом осенней подкормки плодовых деревьев сегодня в 2:34

В старину мусорные ямы под деревьями заменяли удобрения: сегодня метод возвращается обновлённым

Опытный садовод поделилась способом осенней подкормки деревьев, который помогает сохранить здоровье сада и повысить урожай уже в следующем сезоне.

Читать полностью » Селекционеры включили тюльпан Green Spirit и рудбекию Green Wizard в гид по зелёным цветам сегодня в 2:09

"Невидимые" герои сада: зелёные цветы, без которых палитра рассыпается

Откройте для себя 11 невероятных зелёных цветов, которые гармонично впишутся в любой сад. От лаймовых оттенков до глубокого изумруда, эти растения добавят глубины, фактуры и уюта вашему участку. Найдите идеальные цветы для вашего сада!

Читать полностью » Эксперт по растениям Тамара Хоган: большинство многолетников можно обрезать осенью сегодня в 1:57

Осенняя обрезка или весенняя? Ответ, который решает здоровье многолетников

Осень – критическое время для вашего сада! Узнайте, какие 7 многолетников нуждаются в осенней обрезке, чтобы встретить весну здоровыми и пышными. Эксперт делится секретами, как избежать болезней и вредителей, и сократить весенние хлопоты.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Учёные: золу можно вносить раз в 2–3 года, иначе возникает риск хлороза
Красота и здоровье

Кардиолог Денис Прокофьев: хронический недосып разрушает мозг и ускоряет старение
Туризм

Врачи объяснили, как снизить симптомы укачивания во время авиаперелётов
Авто и мото

В Казахстане курсанты часто портят автомобили и оборудование на экзаменах по вождению
Авто и мото

Эксперт рассказал о рисках загрязнения топлива при заправке сразу после разгрузки бензовоза
Технологии

Microsoft объявила об удалении устаревших веб-компонентов Windows 8 и ранних версий 10
Садоводство

Крахмал с сахаром заменяет навоз как удобрение для огорода — совет Светланы Городецкой
Культура и шоу-бизнес

Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала "Утреннее шоу"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet