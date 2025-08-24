Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:30

Вынужденные меры: почему на Кольском полуострове замедлили мобильный интернет

В Мурманской области введены временные ограничения скорости мобильного интернета

В Мурманской области введены временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи. Соответствующее решение принято на основании положений федерального законодательства в области связи и обеспечения безопасности.

Как сообщает оперативный штаб региона, меры реализуются в соответствии с мотивированными решениями уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и обеспечение безопасности Российской Федерации. Подчеркивается, что полного отключения интернет-услуг не произошло — ограничения касаются исключительно скорости доступа.

Министерство региональной безопасности Мурманской области разъяснило, что данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту общественного порядка на территории региона. Ведомство обратилось к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, вызванным техническими ограничениями.

В официальном заявлении отмечается, что ограничительные меры будут действовать исключительно в течение периода, необходимого для стабилизации оперативной обстановки. Как только ситуация нормализуется, работа сетей мобильной связи будет полностью восстановлена в прежнем режиме без каких-либо дополнительных ограничений.

