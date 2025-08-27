Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:18

Барная революция: как новые правила торговли алкоголем ударят по питерским заведениям

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Так называемые "наливайки" теперь смогут торговать спиртным только с 11:00 до 22:00. Исключение сделают для баров и ресторанов, которые войдут в специальный городской реестр.

Для этого заведения должны соответствовать строгим критериям: отдельный вход с улицы, зал обслуживания не менее 50 м², собственная кухня, не менее пяти сотрудников, туалеты для гостей и персонала, а также договор на охрану.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле начал формировать реестр лишь за 10 дней до введения ограничений — 21 августа. По словам властей, подача заявления означает автоматическое включение в список, но если проверка выявит несоответствие хотя бы одному параметру, заведение исключат и оно будет обязано соблюдать временные ограничения.

Представители бизнеса выражают серьезную озабоченность. По их данным, под ограничения могут попасть около 1300 заведений из 3300, имеющих лицензию на алкоголь, а также тысячи пивных баров, не требующих лицензии. Многие бары в историческом центре физически не могут расширить площадь до требуемых 50 м² из-за особенностей дореволюционных зданий.

Общественное объединение рестораторов предлагает перенести введение ограничений на 2026 год, чтобы завершить формирование реестра и разработать четкие методики расчетов. Пока же предприниматели опасаются массовых ошибок в правоприменении и закрытия многих культурных заведений, которые годами формировали уникальную барную культуру города.

