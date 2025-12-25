Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:22

Ограничение на карты и налоги: что скрывается за новыми мерами для держателей банковских карт

С 2026 года в России ограничат количество банковских карт на человека – DIETA.RU

С 2026 года в России значительно усилится контроль за использованием банковских карт, что будет касаться всех держателей "пластика". Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщается в материалах ИА DIETA.RU. Новые меры направлены на улучшение безопасности финансовых транзакций, повышение прозрачности финансовой системы и предотвращение злоупотреблений, связанных с массовым оформлением карт.

Ограничение количества карт

Одним из важнейших нововведений станет ограничение максимального количества банковских карт, которое может иметь каждый гражданин. В соответствии с проектом закона, который в ближайшее время может быть принят в Госдуме, будет установлен лимит — не более 20 карт на одного человека. При этом в рамках одного банка можно будет иметь не более пяти карт. Этот шаг направлен на борьбу с "дропперством" — ситуацией, когда пользователи открывают множество карт для обхода различных ограничений и контроля.

Однако, несмотря на желание ограничить число карт, идея вызывает сомнения как у банков, так и у депутатов, которые обсуждают, насколько эффективно такое ограничение решит проблему злоупотреблений.

Прямой доступ к данным переводов

С сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах в системе быстрых платежей через Национальную систему платежных карт. На данный момент ведомству приходится запрашивать такие данные у банков, что замедляет процесс контроля. Новый механизм должен улучшить эффективность мониторинга и предотвратить незаконные операции через системы быстрых платежей.

Новые признаки подозрительных операций

Еще одним нововведением будет расширение перечня признаков подозрительных операций, утвержденных Центральным банком. В 2026 году начнут действовать новые критерии, по которым банки смогут выявлять и блокировать подозрительные транзакции. К существующим признакам, таким как странные транзакции и изменения номеров телефонов, добавятся новые:

  • Попытка перевода наличных через банкомат на счет физического лица, если сумма превышает 100 тысяч рублей за последние сутки.

  • Перевод средств на новый счет, если такие переводы между счетами не проводились ранее, но за 24 часа были выполнены переводы на сумму более 200 тысяч рублей.

Эти меры направлены на пресечение мошенничества и укрепление безопасности.

Налогообложение операций по картам

С 2026 года впервые за два десятилетия операции с банковскими картами и услуги, связанные с обслуживанием карт, начнут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС составит не менее 22%, что приведет к увеличению стоимости платежных операций на такую сумму.

Это также приведет к снижению или отмене некоторых видов кешбэка, которые банки обычно начисляют за оплату картами, что скажется на пользователях, ожидающих возврат части средств за покупки.

