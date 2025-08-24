Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:23

ЧП в Центральном детском магазине: есть пострадавшие, движение ограничено

Движение на Лубянской площади в Москве перекрыто из-за инцидента в ЦДМ

В центре Москвы введены временные ограничения движения транспорта в связи с инцидентом в здании Центрального детского магазина на Лубянской площади. По данным столичного департамента транспорта, проезд перекрыт на участке от улицы Рождественка до Большой Лубянской. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты для объезда указанного района.

По предварительной информации оперативных служб, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, которая привела к хлопку и последующему задымлению. Сразу после инцидента была проведена эвакуация посетителей торгового комплекса. Представители МЧС России, прибывшие на место, подтвердили, что признаков открытого возгорания обнаружено не было.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали три человека. Уточняется, что, возможно, есть один погибший. Медицинские службы оказывают необходимую помощь.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что внутри здания повреждена потолочная плитка и выбиты стеклянные двери. На месте продолжают работу экстренные службы для ликвидации последствий происшествия и установления всех обстоятельств.

В Москве привели в порядок 14 тысяч подъездов с начала года вчера в 22:23

Бирюков отчитался о масштабном обновлении подъездов в Москве

В российской столице продолжается реализация масштабной программы по приведению в нормативное состояние подъездов многоквартирных жилых домов. По данным на текущий момент, работы уже завершены в  четырнадцати тысячах подъездов. Общий план на текущий год предусматривает проведение необходимых работ в шестнадцати тысячах подъездов.

Читать полностью » Метеорологи предупредили москвичей о затяжной прохладе вчера в 11:06

Бабье лето откладывается: когда в столице потеплеет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ожидает продолжительный период прохладной и пасмурной погоды. По его словам, температура воздуха будет оставаться существенно ниже средних многолетних значений вплоть до конца недели. Ожидается, что в дневные часы термометры покажут не более 14-17 градусов тепла.

Читать полностью » На Красной площади стартовал международный фестиваль 22.08.2025 в 23:01

Военные оркестры десяти стран открыли сезон в самом сердце Москвы

В Москве на главной площади страны состоялось торжественное открытие международного фестиваля "Спасская башня". Масштабное событие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединило около 1500 музыкантов из десяти государств мира. Особенностью нынешнего фестиваля стало выступление 12-летней вокалистки из Казахстана.

Читать полностью » Пять малых городов Смоленской области получат полмиллиарда рублей на благоустройство 22.08.2025 в 14:42

Смоленщина завоевала рекордное федеральное финансирование для преображения городов

Пять малых городов Смоленской области стали победителями десятого юбилейного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск успешно прошли отбор, итоги которого были подведены в Казани в рамках форума, посвященного развитию малых городов.

Читать полностью » Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур 18.08.2025 в 17:40

В Рязани спасатели продолжают разбирать завалы, врачи борются за жизни пострадавших

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 24 человек. По данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы, а количество пострадавших возросло до 157. Состояние пациентов, доставленных в рязанские медучреждения, улучшилось: их перевели из реанимации в профильные отделения.

Читать полностью » Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек 17.08.2025 в 21:48

Трагедия в Лесном: число жертв увеличилось — спасатели еще разбирают завалы

Число погибших в результате взрыва на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 14 человек, количество пострадавших составляет 149 человек. Катастрофа произошла в пороховом цехе завода. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии, одновременно оказывая психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Читать полностью » В ФСБ сообщили, что удалось предотвратить атаку украинского БПЛА на Смоленскую АЭС 17.08.2025 в 17:03

Спис завис над атомной станцией: как сорвали атаку украинского дрона

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки атаки украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию. По данным ЦОС ФСБ, в ночь на 17 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолётного типа "Спис" над территорией станции. Его уничтожили до приближения к критически важным объектам АЭС.

Читать полностью » Тишковец: Москву ждет неделя сильных дождей с месячной нормой осадков 17.08.2025 в 12:59

Семь ведер воды на метр: какой сюрприз готовит москвичам погода

Столичный регион ожидает неделя дождливой и прохладной погоды, в течение которой может выпасть до 73 миллиметров осадков. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, это эквивалентно семи ведрам воды на квадратный метр, что составляет почти месячную норму для Москвы. Последние дни лета порадуют москвичей теплом до +25...+30 градусов.

Читать полностью »

