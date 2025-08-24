ЧП в Центральном детском магазине: есть пострадавшие, движение ограничено

В центре Москвы введены временные ограничения движения транспорта в связи с инцидентом в здании Центрального детского магазина на Лубянской площади. По данным столичного департамента транспорта, проезд перекрыт на участке от улицы Рождественка до Большой Лубянской. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты для объезда указанного района.

По предварительной информации оперативных служб, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, которая привела к хлопку и последующему задымлению. Сразу после инцидента была проведена эвакуация посетителей торгового комплекса. Представители МЧС России, прибывшие на место, подтвердили, что признаков открытого возгорания обнаружено не было.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали три человека. Уточняется, что, возможно, есть один погибший. Медицинские службы оказывают необходимую помощь.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что внутри здания повреждена потолочная плитка и выбиты стеклянные двери. На месте продолжают работу экстренные службы для ликвидации последствий происшествия и установления всех обстоятельств.