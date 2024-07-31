Российское правительство приняло решение о продлении запрета на вывоз бензина за рубеж в сентябре и октябре 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин во время выступления в Государственной Думе.
Сорокин пояснил, что для предотвращения возможных проблем в эти месяцы, ограничение на экспорт бензина не будет снято в августе. Более того, принято принципиальное решение о сохранении запрета и на осенний период в целях дополнительной подстраховки.
Что касается дизельного топлива, замминистра отметил отсутствие необходимости в подобных мерах на данный момент. Однако ведомство продолжит работу над ограничением возможностей вывоза дизеля непроизводителями, в том числе на территории Таможенного союза и ЕАЭС.
Напомним, что запрет на экспорт бензина из России, временно приостановленный в июле, вновь вступит в силу с 1 августа. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о поступлении в правительство предложений от Минэнерго по ограничению вывоза бензина и нефтепродуктов на сентябрь и октябрь. Он также отметил, что рынок топлива в стране остается стабильным, однако чутко реагирует на объемы предложения бензина марки АИ-95.
Стоит отметить, что временный запрет на экспорт бензина был введен в России с 1 марта 2024 года сроком на полгода. Эта мера была направлена на сглаживание роста спроса в весенне-летний период.
Фото: From Wikimedia Commons/ Rama (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license)
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