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Огурцы требуют регулярного полива в августе
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Огурцы в августе: хитрости, которые увеличат ваш урожай вдвое

Огурцы требуют регулярного полива в августе

Август — это время, когда огурцы достигают своего пика. Но чтобы получить богатый урожай, необходимо знать несколько секретов ухода за ними в это время.

Огурцы требуют регулярного полива. В августе особенно важно поддерживать влажность почвы.

Используйте комплексные удобрения раз в две недели. Это поможет вашим растениям получать все необходимые питательные вещества.

Удаляйте лишние побеги и старые листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.

Следите за состоянием растений и применяйте органические инсектициды при необходимости.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете собрать богатый урожай огурцов до самой осени!

Фото: commons.wikimedia.org/MIKHEIL(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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