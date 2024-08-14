Огурцы в августе: хитрости, которые увеличат ваш урожай вдвое

Август — это время, когда огурцы достигают своего пика. Но чтобы получить богатый урожай, необходимо знать несколько секретов ухода за ними в это время.
Огурцы требуют регулярного полива. В августе особенно важно поддерживать влажность почвы.
Используйте комплексные удобрения раз в две недели. Это поможет вашим растениям получать все необходимые питательные вещества.
Удаляйте лишние побеги и старые листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.
Следите за состоянием растений и применяйте органические инсектициды при необходимости.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете собрать богатый урожай огурцов до самой осени!
Фото: commons.wikimedia.org/MIKHEIL(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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