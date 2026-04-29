Апрельский снег напугал дачников зря: саду сейчас важнее не тепло

Апрельский снег не вредит садовым растениям, а, наоборот, может помочь им влагой, отметил агроном, плодоовощевод Николай Зайцев. О том, почему такая погода подходит для пересадки плодовых и садовых культур, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Зайцев пояснил, что сам по себе весенний снег не опасен для садовых растений. По его словам, растениям может навредить не снег, а мороз, однако при снегопаде сильного похолодания обычно не бывает.

"Переживут они прекрасно апрельские снегопады, снег он как одеялко, он укрывает растения. Самое главное, чтобы не было мороза. А мороза, как правило, нет, когда идет снег", — отметил Зайцев.

Агроном добавил, что реальная проблема после снегопада может быть связана только с механическими повреждениями. Если снег сломал ветви, их нужно обрезать, а раны замазать, особенно у плодовых деревьев, яблонь и косточковых культур.

По словам специалиста, прохладная и влажная апрельская погода хорошо подходит для пересадки садовых растений. В такие дни у листьев почти нет испарения, а почки у плодовых культур в средней полосе России еще не успели сильно распуститься.

"Именно в такую погоду надо все пересаживать, это самое лучшее время. Почки не сильно распустились или не распустились вообще, если это плодовые растения и средняя полоса России", — пояснил агроном.

Он подчеркнул, что после апрельского снегопада влаги в почве станет больше, а пересаженные растения в таких условиях должны прижиться хорошо. Специалист напомнил старую пословицу: сажай в грязь — будешь князь.