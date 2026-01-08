Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
пожарные тушат дом
пожарные тушат дом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:52

Огонь взял постройку целиком, но проиграл дом: спасённое имущество оценили в 4 млн рублей

Пожар в Елизовском округе повредил хозпостройку по всей площади без пострадавших — ГУ МЧС России

Пожар в дачном товариществе "Незабудка" в Елизовском округе мог закончиться значительно серьезнее, если бы огонь перекинулся на жилой дом, стоящий рядом с очагом возгорания. Об этом сообщает kamchatinfo.com со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. По данным спасателей, на территории СНТ вспыхнула деревянная одноэтажная хозяйственная постройка, которая была охвачена огнем по всей площади.

Как развивалось возгорание

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы, после чего к месту направили боевые расчеты МЧС России. В ведомстве уточнили, что подразделения прибыли на вызов уже через 12 минут. Быстрое реагирование позволило начать тушение до того, как огонь успел распространиться на соседние строения.

Очаг возгорания находился в хозяйственной постройке, которая относится к деревянным объектам повышенной пожарной нагрузки. Такие здания легко поддерживают горение, а значит, даже короткая задержка могла привести к более масштабным последствиям. В результате пожар полностью повредил постройку, но дальнейшего распространения огня удалось избежать.

Что удалось спасти и чем завершилось тушение

Во время тушения пожарные отстояли двухэтажный дом, который располагался в непосредственной близости от горящей хозпостройки. В ГУ МЧС отметили, что благодаря действиям боевых расчетов были спасены материальные ценности на сумму 4 млн рублей. Именно предотвращение перехода огня на жилое здание стало ключевым результатом этой операции.

Сама хозяйственная постройка оказалась повреждена огнем по всей площади. При этом, по данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Информация о причинах возгорания в сообщении не уточняется, однако итог тушения показывает, что решающим фактором стала оперативность прибытия и локализация огня.

