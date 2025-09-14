Белая ступа над льдами Байкала: что скрывает мистический остров Огой

Каждый год тысячи туристов приезжают на Байкал, чтобы увидеть не только знаменитый остров Ольхон, но и куда более маленький и таинственный Огой. По информации Telegram-канала "вы ушли с маршрута", эта точка стала одним из самых популярных направлений на Малое море — узком проливе между материком и Ольхоном.

Зимой остров встречает гостей рядами "буханок" и хивусов, а на вершину нескончаемым потоком поднимаются люди, привлечённые особой атмосферой и необычными видами.

Буддийская ступа на Байкале

Главная достопримечательность Огоя — белоснежная Ступа Просветления. Её высота — восемь метров, и на фоне заснеженного Байкала она кажется парящей в воздухе.

По буддийской традиции ступу обходят по часовой стрелке. Считается, что первый круг помогает просить прощение, второй — выразить благодарность, а третий — загадать желание. Некоторые паломники решаются на полный ритуал и совершают босиком 108 кругов вокруг святыни, однако большинство ограничивается тремя.

Интересный факт: ступа была возведена в 2005 году при поддержке буддистов из Бурятии и зарубежных стран. С тех пор она стала не только местом силы, но и символом духовного очищения для всех, кто приезжает на Байкал.

Легенды мыса Дракона

Южная часть острова привлекает туристов не меньше. Здесь находится мыс Дракон, который местные жители называют Хвостом Дракона. Зимой ледяные брызги покрывают скалы, образуя причудливые формы, словно действительно оживший дракон притаился в глубинах Байкала.

Эта природная скульптура особенно популярна среди фотографов: в солнечные дни лед переливается всеми оттенками синего и бирюзового, создавая ощущение настоящей сказки.

Почему стоит посетить Огой

Путешествие на Огой — это не только возможность увидеть редкие пейзажи, но и почувствовать атмосферу, которую многие туристы описывают как "особую энергию места".

Здесь можно:

подняться к ступе и пройтись по священным кругам;

полюбоваться панорамой Малого моря и соседнего Ольхона;

отправиться к мысу Дракона и сделать редкие зимние кадры;

познакомиться с байкальскими легендами и поверьями.

Байкал, который запоминается

"Если окажетесь на Байкале — не пропустите Огой. Здесь можно не только полюбоваться космическими пейзажами, но и ощутить настоящую силу этого места", — отмечает Telegram-канал "вы ушли с маршрута".

Многие туристы возвращаются сюда снова и снова, ведь даже за один сезон пейзажи острова меняются: зимой он похож на ледяной замок, летом превращается в зелёный утёс среди воды, а весной и осенью поражает палитрой красок неба и озера.