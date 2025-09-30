Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Санторини и вулкан Колумбо
Санторини и вулкан Колумбо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:45

Огненные братья проснулись: Санторини и Колумбо устроили танец землетрясений

Санторини и Колумбо образуют единую магматическую систему, вызвавшую десятки тысяч толчков — Nature

Санторини снова напомнил миру о своей вулканической мощи. С начала 2025 года этот райский остров превратился в эпицентр масштабной сейсмической активности: за полтора месяца приборы зафиксировали свыше 30 000 толчков. Власти объявили чрезвычайное положение, а туристический рай временно превратился в зону тревоги.

Международное исследование, опубликованное в Nature, расставило всё по местам: причиной стал необычный "союз" двух вулканов — Санторини и его подводного соседа Колумбо. Вместе они образуют единую магматическую систему, что и вызвало настоящий "рой" землетрясений.

Сравнение: санторини и Колумбо

Характеристика Санторини Колумбо
Тип Надводный вулкан Подводный вулкан
Известность Туристическая "визитка" Греции Малоизвестен широкой публике
Глубина магматической камеры 3-5 км 3-5 км
Роль в событиях 2025 года Получатель магматического потока Источник "языка" магмы (дайки)

Советы шаг за шагом: что делают власти и учёные

  1. Установили усиленные сети сейсмографов на суше и под водой.

  2. Использовали спутниковый мониторинг для отслеживания изменений кальдеры.

  3. Объявили эвакуацию и закрыли школы на острове.

  4. Мобилизовали силы гражданской обороны.

  5. Ведут постоянное наблюдение за Колумбо, чтобы предсказать возможное извержение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать Санторини как изолированный вулкан.
    Последствие: недооценка масштабов риска.
    Альтернатива: учитывать магматическую систему региона в целом.

  • Ошибка: игнорировать ранние подземные толчки.
    Последствие: неожиданная эскалация кризиса.
    Альтернатива: реагировать даже на "слабые сигналы" в сейсмограммах.

  • Ошибка: медленно реагировать на кризис.
    Последствие: угроза жизням жителей и туристов.
    Альтернатива: заблаговременно внедрять планы эвакуации.

А что если…

А что если Колумбо извергнется в ближайшие годы? Учитывая его связь с Санторини, последствия могут быть сопоставимы с извержением XVII века до н. э., когда мощный взрыв Санторини изменил климат всего региона. Сегодня масштабный выброс может затронуть не только Грецию, но и воздушное сообщение по всей Европе.

Плюсы и минусы изучения магматической системы

Плюсы Минусы
Улучшение прогноза извержений Высокая стоимость исследований
Возможность ранней эвакуации Огромные технические сложности
Защита туристической индустрии Постоянная угроза сейсмических событий

FAQ

Почему землетрясений было так много?
Магматический поток длиной 13 км и объёмом 0,31 км³ активировал разломы, вызвав тысячи толчков.

Что такое "дайка"?
Это магматический "язык", который движется под землёй, расширяя породы и вызывая сейсмические рои.

Насколько опасен Колумбо?
Это активный подводный вулкан, способный вызвать как землетрясения, так и цунами.

Можно ли предсказать извержение заранее?
Полностью точно — нет, но комплекс спутниковых данных и сейсмографов повышает точность прогнозов.

Мифы и правда

  • Миф: землетрясения 2025 года были связаны с легендой об Атлантиде.
    Правда: они вызваны движением магмы в системе Санторини — Колумбо.

  • Миф: Санторини — одинокий вулкан.
    Правда: он связан с Колумбо в единую систему.

  • Миф: туристам больше нельзя посещать остров.
    Правда: после стабилизации сейсмической активности Санторини снова открыт для посещений.

Исторический контекст

  1. XVII век до н. э. — мощное извержение Санторини разрушило минойскую цивилизацию на Крите.

  2. 1650 год — извержение Колумбо вызвало цунами и гибель жителей Санторини.

  3. XXI век — Санторини остаётся одним из самых тщательно изучаемых вулканов мира.

Три интересных факта

  1. Вулкан Санторини сформировал уникальную кальдеру, которая сегодня считается одной из красивейших бухт планеты.

  2. Колумбо находится всего в 7 км от Санторини, но долгое время его опасность недооценивали.

  3. Вулканическая система региона — одна из немногих в мире, где активны сразу два соседних вулкана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двухлетняя инфекция COVID у пациента подтвердила риск появления новых штаммов — данные исследования сегодня в 12:18

Постоялец без аренды: коронавирус устроил рекордно долгую «прописку» в теле мужчины

Ученые описали уникальный случай: более двух лет организм одного человека не мог справиться с COVID-19. Как это связано с мутациями вируса?

Читать полностью » Горячая зона глубиной 200 километров обнаружена под Аппалачами в США — новое исследование геологов сегодня в 11:33

Тектоническая бомба под США: горячая зона мантии грозит изменить карту континента

Учёные выяснили, что под Аппалачами скрыта горячая зона, которая движется уже десятки миллионов лет и в будущем может оказаться под Нью-Йорком.

Читать полностью » Учёные Эстонии выявили длительное влияние антибиотиков и антидепрессантов на состав микробиоты сегодня в 11:18

Выпил курс — а кишечник помнит: лекарства ведут дневник дольше самого пациента

Лекарства меняют кишечную флору не только во время приёма, но и спустя годы. Узнайте, какие препараты оставляют след в микробиоте.

Читать полностью » Загадочные звуки океана остаются нераскрытой тайной с 1991 года — отмечают исследователи сегодня в 11:17

Где исчезает пластик и кто издаёт странные звуки: главные вопросы к океану без ответов

Океан скрывает древние руины, странные звуки и миллионы тонн исчезнувшего пластика. Но это только малая часть его тайн.

Читать полностью » Землетрясения превращают до восьмидесяти процентов своей энергии в тепло — исследование MIT сегодня в 10:33

Горы вспыхивают быстрее, чем закипает чайник: секрет тепла землетрясений раскрыт

Учёные впервые подсчитали, куда уходит энергия землетрясения. Оказалось, основная её часть вовсе не в разрушениях.

Читать полностью » Гинеколог Джаклин Мэйбин: длительный COVID усиливает аномальные кровотечения и сбои менструаций сегодня в 10:18

Календарь превращается в хаос: длительный COVID переписывает женский цикл

Новое исследование выявило тревожную взаимосвязь между длительным COVID и женским циклом, которая меняет представления о болезни и ее лечении.

Читать полностью » Голубая дыра в Белизе подтверждает древнее происхождение известняковых пещер — исследования Университета Гёте сегодня в 10:17

Кораллы на входе, кладбище моллюсков на дне: чем удивляет самая известная воронка мира

Большая Голубая дыра хранит в себе не только красоту, но и климатическую историю Земли. Какие тайны скрывает её дно и что оно расскажет о будущем?

Читать полностью » Тектиты возрастом 11 миллионов лет обнаружили в Южной Австралии — профессор Фред Журдан сегодня в 9:33

Стеклянные слёзы Земли: найдено доказательство древнего удара астероида в Австралии

Учёные нашли в Австралии тектиты, свидетельствующие о древнем ударе астероида. Почему это открытие изменит понимание истории Земли?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Вислоухие кошки подверженны артриту, аномалиям суставов и хромоте
Авто и мото

Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом
ПФО

Въездной туризм в России вырос на 21% за сезон
Красота и здоровье

Судороги в ногах могут сигнализировать о нехватке магния и проблемах с щитовидкой — врачи
Туризм

Достопримечательности Владивостока: Токарёвский маяк, улица Светланская и Миллионка
Красота и здоровье

Квас промышленный содержит сахар и консерванты, повышает риск ожирения и проблем ЖКТ
Садоводство

Осенняя обработка яблонь от парши в Томской области обязательна
Технологии

Павла Дурова обвинили в расизме после ответа пользователю X о новой функции Telegram
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet