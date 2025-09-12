Когда экзамен становится дорожным испытанием: уральских двоечников отправили в путь из-за выборов

В посёлке Лобва (Свердловская область) пересдача основного государственного экзамена оказалась связана с трудностями из-за выборов.

Что произошло

Шесть школьников из Лобвы должны были пересдавать ОГЭ.

Обычно они делают это в школе №12 , где действует пункт сдачи.

Однако в этом году помещение занято под избирательный участок .

В итоге детей отправили в соседнюю Новую Лялю, за 29 км от посёлка.

Источник URA. RU пояснил:

"Обычно лобвинские ребята сдают экзамен в Лобве, туда же на пересдачу приезжают школьники из Лопаево. Но сейчас пункт работает в Ляле".

Как организован процесс

Работают только те пункты проведения экзаменов (ППЭ) , где нет избирательных участков, либо их можно развести.

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила, что 12 сентября, в первый день выборов губернатора, пересдача ОГЭ проходит в 48 школах региона.

По её словам, всех школьников заранее проинформировали, а на местах созданы все условия для пересдачи.

Итог

Из-за пересечения дат выборов и пересдачи экзаменов часть школьников вынуждена сдавать ОГЭ не в своей школе, а в соседних городах. В Лобве это обернулось поездкой почти на 30 километров.