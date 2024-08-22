С 1 октября в России упростят оформление ДТП по ОСАГО: QR-коды и новые правила

В России упростят процесс дистанционного оформления ДТП по ОСАГО. Центральный банк РФ сообщил о введении QR-кода на бланке извещения о дорожно-транспортном происшествии, который позволит оформить аварию онлайн. Сканируя код, пользователи смогут перейти на сайт Госуслуг, где будет представлена информация о регистрации по европротоколу без необходимости вызова ГАИ, а также смогут скачать специальное мобильное приложение.
По информации регулятора, данный сервис не только упрощает процесс оформления ДТП, но и позволяет подать заявление на возмещение ущерба без визита в страховую компанию. Изменения в бланке станут частью обновлённых "Правил ОСАГО", которые вступят в силу с 1 октября.
ЦБ отметил популярность европротокола среди водителей: ежемесячно от 50 до 100 тысяч ДТП оформляются без участия инспекторов. Новые "Правила ОСАГО" также включает информацию, необходимую для получения полиса и при возникновении страхового случая, что облегчит жизнь автомобилистам. Страховщики продолжат предоставлять этот бланк при заключении договоров.
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