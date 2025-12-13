Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by LinkedIn Sales Solutions is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:43

Офисный свет против живой кожи: невидимая битва, которую мы проигрываем каждый день

Макияж в офисе повышает риск воспалений кожи — дерматолог Ильчук

Постоянная работа в офисе может незаметно ускорять возрастные изменения кожи и ухудшать её общее состояние. Сухой воздух, макияж и многочасовая работа за компьютером формируют комплекс факторов, которые ежедневно воздействуют на лицо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-косметолога и дерматолога Елену Ильчук, главного врача клиники эстетической косметологии Elevans.

Как офисная среда влияет на кожу

По словам специалиста, кондиционированный воздух в офисах становится одной из главных причин обезвоживания кожи. Холодный и сухой микроклимат ускоряет испарение влаги из верхних слоёв эпидермиса, из-за чего защитный барьер истончается. На фоне обезвоживания мелкие морщины становятся заметнее, а кожа быстрее теряет упругость.

Дополнительную нагрузку создаёт макияж. В течение рабочего дня косметика смешивается с кожным салом и частицами пыли, образуя плотную плёнку. Она забивает поры и мешает естественному восстановлению кожи. Если вечером очищение проводится поверхностно, остатки пигментов и загрязнений остаются в порах, что со временем провоцирует воспаления и тусклый цвет лица.

Компьютер и "офисная мимика"

Отдельный вклад вносит работа за монитором. Человек чаще щурится, хмурит брови и непроизвольно тянет шею вперёд, фиксируя одни и те же мимические движения. Со временем это приводит к формированию устойчивых складок на лбу, вокруг глаз и в области шеи.

Кроме мышечного напряжения, кожа испытывает и световую нагрузку. Синий спектр экрана, как отмечает специалист, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном воздействии. Особенно уязвимой кожа становится в условиях уже существующего обезвоживания и ослабленного защитного барьера.

Как снизить вред без отказа от офиса

Елена Ильчук подчёркивает, что проблема не требует радикальных решений. Речь идёт не об отказе от макияжа или офисной работы, а о корректировке ежедневного ухода. Она рекомендует использовать подходящий тон и увлажняющий крем утром, делать регулярные перерывы от экрана, пить воду и избегать прямого потока кондиционера.

"А вечером двухэтапное очищение и восстанавливающий крем помогают лицу к утру снова выглядеть свежим, а не старше, чем накануне. Такой режим кожа переносит заметно легче", — заключила Елена Ильчук.

Системный подход к уходу позволяет коже адаптироваться к офисным условиям и снижает накопительный эффект стресса, который со временем отражается на внешнем виде.

