Офисная спина в опасности: как простые упражнения спасут вас от боли после долгого сиденья

Ощущение скованности и боли в спине после длительного рабочего дня за компьютером — распространённая проблема для многих. Тренер Милена Гатаулина объяснила, как с помощью простых упражнений можно снизить напряжение в теле и вернуть подвижность позвоночнику.

Проблемы от длительного сидения

По словам Гатаулиной, сидячая работа в неудобных позах приводит к изменениям осанки и снижению подвижности позвоночника. В результате человек может почувствовать боль в спине, особенно после длительного сидения за компьютером.

"Когда человек проводит много времени в сидячем положении — например, за офисной работой — он обычно не следит за осанкой. Часто это неудобные, асимметричные позы. Со временем тело привыкает к такой позиции, и осанка меняется. В результате снижается подвижность позвоночника", — предупреждает Милена Гатаулина, тренер.

Простые упражнения для работы и дома

Для снятия напряжения в спине и улучшения осанки тренер советует делать несколько простых упражнений прямо на рабочем месте. Полезны медленные наклоны и повороты головы для шеи, а также круговые движения плечами. Скручивания корпуса помогают раскрыть грудной отдел и снять напряжение в пояснице. Также рекомендуется выполнить "замок" за спиной, чтобы растянуть плечи и грудные мышцы.

"Если есть возможность встать, стоит добавить круговые движения тазом для разминки тазобедренных суставов, наклоны к ногам и растяжку передней поверхности бедра и ягодиц. Даже короткий комплекс помогает "разбудить" тело", — советует Милена Гатаулина.

Профилактика проблем со спиной

Для предотвращения болей в спине и других проблем с позвоночником важно регулярно делать небольшие разминки и избегать длительного нахождения в одной позе. Эксперт подчёркивает, что такие упражнения можно выполнять несколько раз в день, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии и минимизировать риски хронических болей.