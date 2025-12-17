Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:17

Официально, скучно, мимо: как компании сами отпугивают людей своими соцсетями

Сотрудники читают корпоративные соцсети поверхностно из-за формального контента — A2:Research

Корпоративные соцсети по-прежнему остаются слабо вовлекающим инструментом для значительной части сотрудников, даже если речь идёт о компаниях с развитым онлайн-присутствием. Об этом сообщает A2:Research, представившее совместное с агентством "Пиархаб" исследование отношения россиян к соцсетям работодателей.

Как сотрудники воспринимают корпоративные соцсети

Исследование показало, что большинство работников, не связанных с ведением соцсетей компаний, не испытывают к ним выраженного интереса. 26% респондентов признались, что читают корпоративные аккаунты поверхностно, считая контент чрезмерно формальным и малополезным.
При этом лишь каждый пятый россиянин (20%), чья деятельность не связана с SMM, готов рекомендовать знакомым подписаться на соцсети компании, в которой он работает. В исследовании подчёркивается, что уровень лояльности к такому контенту остаётся низким.

Польза есть, но она неочевидна

Несмотря на общий скепсис, полностью бесполезными корпоративные соцсети считают не все. Каждый десятый опрошенный отметил, что время от времени в таких публикациях можно найти полезные примеры и практические советы, связанные с работой или отраслью в целом.

Однако эти единичные находки, по мнению респондентов, не компенсируют общий дефицит живого, прикладного и менее формализованного контента, который мог бы повысить интерес сотрудников и внешней аудитории.

Мнение специалистов по SMM

Картина заметно меняется, если говорить о профессионалах. 59% специалистов по SMM заявили, что готовы рекомендовать подписку на соцсети компании, в которой работают. Вместе с тем внутри этой группы звучит и критика существующей модели.

Так, 54% опрошенных предложили рассмотреть альтернативное использование средств, выделяемых на ведение соцсетей, — например, направить их на премирование сотрудников, что, по их мнению, могло бы дать более ощутимый эффект для мотивации персонала.

Где компании ведут соцсети

По данным A2: Research, большинство российских компаний имеют официальные страницы во "ВКонтакте". На втором месте по распространённости — каналы в мессенджере Telegram.

При этом лишь 7% компаний успели создать аккаунты в национальном мессенджере Max. Что касается аудитории, треть компаний имеет от 10 до 100 тыс. подписчиков, у четверти — от 5 до 10 тыс., а 18% привлекли от 1 до 5 тыс. человек.

Как проводилось исследование

Онлайн-опрос охватил более 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 45 лет. В исследовании приняли участие жители российских городов-миллионников, что позволило получить репрезентативную картину отношения работающих россиян к корпоративным соцсетям.

