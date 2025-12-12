Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Деньги банка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:03

Финансовая гавань опустела: на счетах в банках-нерезидентах осталось всего 6 трлн рублей

Россияне вывели 22% средств из зарубежных банков за месяц — Банк России

Резкий отток средств из иностранных банков за один месяц — редкий сигнал, который обычно читают как реакцию на риски и изменение финансовых привычек. Об этом сообщает "Прайм": по расчетам РИА Новости на основе данных Банка России, россияне в октябре сократили вклады в банках-нерезидентах на 22%. В публикации отмечается, что такого масштабного падения не фиксировали за последние восемь лет.

Насколько сократились вклады и что показали расчеты

По данным, приведенным "Прайм", сокращение в октябре составило 22% — и это, как подчеркивается, рекордное снижение за весь доступный период наблюдений. В тексте уточняется, что сопоставимые данные ЦБ доступны с 2018 года, и за это время столь резкого месячного сокращения еще не было.

В рублевом выражении динамика показана в годовом сравнении: по состоянию на октябрь прошлого года россияне держали в банках-нерезидентах около 7,8 трлн рублей, а через год сумма снизилась до 6,1 трлн рублей. Таким образом, за год объем сократился на 1,7 трлн рублей. В долларовом выражении показатель тоже уменьшился — на 4,9 млрд долларов, до 75,8 млрд.

Пиковые и минимальные значения за период

В публикации также приводятся ориентиры по максимумам и минимумам за последний год. Больше всего россияне хранили за рубежом в ноябре 2024 года — 8,7 трлн рублей. Это значение в материале названо пиковым за рассматриваемый период.

При этом минимальный уровень за последний год зафиксировали в июне 2025 года, когда объем опустился до 6,08 трлн рублей. Текущая отметка 6,1 трлн рублей близка к этому минимуму, что подчеркивает сохранение "сжатого" уровня средств за пределами страны.

Что важно в формулировках данных

"Прайм" указывает, что вывод о снижении сделан на основе расчетов РИА Новости по данным Банка России. Это означает, что речь идет о статистике вкладов россиян в банках-нерезидентах, которую регулятор публикует в агрегированном виде. В самом материале акцент делается на масштабе сокращения — "на 22%" — и на том, что за восемь лет таких значений не было.

При этом публикация не раскрывает причины движения средств и не привязывает падение к конкретному событию. Факт остается в цифрах: октябрь выделился самым резким сокращением, а общий объем за год заметно снизился как в рублях, так и в долларах.

