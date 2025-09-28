Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Subaru Outback
Subaru Outback
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:11

Универсалы, которые могут заменить внедорожник: два имени, о которых забыли

Autocar: Subaru Outback стал первым в мире внедорожным универсалом

Внедорожные универсалы — это категория автомобилей, которая незаслуженно остаётся в тени. Большинство людей выбирают кроссоверы или полноценные внедорожники, даже не подозревая, что универсалы с повышенной проходимостью могут дать ещё больше практической пользы. Они сочетают комфорт легкового автомобиля с возможностями, которых хватает для путешествий по грунтовым дорогам и лёгкому оффроуду. Однако стоит помнить: не все модели одинаково пригодны для бездорожья. Skoda Superb Scout и VW Passat Alltrack — по сути слегка приподнятые седаны, а даже Mercedes E-Class All-Terrain с пневмоподвеской уступает по клиренсу конкурентам. Но есть два автомобиля, которые действительно способны заменить внедорожник. Речь идёт о Subaru Outback и Audi A6 Allroad.

Subaru Outback: универсал с характером внедорожника

История Outback началась в 1994 году, когда Subaru представила версию Legacy с дополнительным оборудованием. Чуть позже появилась модификация Legacy Outback с увеличенным дорожным просветом до 190 мм. Машина быстро завоевала популярность, а в промо участвовал актёр Пол Хоган, знакомый зрителям по фильму "Крокодил Данди".

Сегодняшний Outback шестого поколения стал настоящей легендой. Его клиренс достигает 213 мм — показатель, который превосходит большинство кроссоверов. Геометрическая проходимость также впечатляет: угол въезда 19,7 градуса, съезда 22,4 градуса и рампы 21 градус. Постоянный полный привод, работающий через многодисковую муфту, дополняется электроникой, притормаживающей отдельные колёса. Даже при диагональном вывешивании машина уверенно продолжает движение.

Способность преодолевать брод ограничена уровнем клиренса, но тесты показывают: Outback выдерживает до 700 мм воды. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто выезжает за город или на рыбалку.

Audi A6 Allroad: премиум с внедорожными привычками

Audi пошла другим путём. A6 Allroad — это не суровый покоритель бездорожья, а элегантный универсал, который умеет справляться со сложными условиями. Его пневмоподвеска поднимает клиренс до 184 мм, и этого достаточно для большинства грунтовых дорог.

Главное достоинство — фирменный полный привод quattro с дифференциалом Torsen. Он распределяет момент в стандартном соотношении 40:60, но может смещать баланс до 70:30 или 15:85. В сочетании с дизельным мотором 3.0 BiTDI и коробкой Tiptronic Audi уверенно чувствует себя даже там, где многие внедорожники испытывают трудности.

Allroad не боится скоростной езды по разбитым дорогам. На всесезонных шинах 235/55 R18 машина буквально "глотает" выбоины и демонстрирует устойчивость, которой сложно добиться от кроссовера.

Сравнение моделей

Характеристика Subaru Outback Audi A6 Allroad
Дорожный просвет 213 мм 184 мм
Угол въезда/съезда 19,7° / 22,4 градусов меньше, есть риск повредить бамперы
Система полного привода Электронноуправляемая муфта Quattro с Torsen
Двигатель Атмосферный 2.5 Дизель 3.0 BiTDI
Подвеска Классическая Пневмоподвеска
Уверенность на бездорожье Выше среднего Средняя, зависит от водителя
Комфорт на трассе Хороший Отличный

Советы шаг за шагом

  1. Определите, где чаще будете ездить: город и трасса → Audi, бездорожье и природа → Subaru.

  2. Проверьте дорожный просвет и защиту днища — это ключ к надёжности.

  3. Уточните стоимость обслуживания: у Audi дороже запчасти и сервис.

  4. Подберите шины: для Outback оптимальны AT-шины, для Audi — всесезонные с акцентом на асфальт.

  5. Сравните страховку: премиальные авто, как Audi, требуют большего бюджета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить универсал с псевдополным приводом.
    → Последствие: машина застрянет на первой же грунтовке.
    → Альтернатива: выбирать модели с реальным AWD — Outback или Allroad.

  • Ошибка: экономить на резине.
    → Последствие: снижение сцепления и безопасность под угрозой.
    → Альтернатива: поставить подходящие шины (всесезонные или внедорожные).

  • Ошибка: игнорировать клиренс.
    → Последствие: повреждение бамперов и днища.
    → Альтернатива: выбрать Outback с его 213 мм или Audi с регулируемой подвеской.

А что если…

Что если использовать универсал как семейный автомобиль? В таком случае оба варианта отлично подойдут: просторный салон, большой багажник, высокий уровень безопасности. Разница в том, что Outback практичнее и проще, а Audi дарит престиж и комфорт.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Subaru Outback Отличный клиренс, надёжный полный привод, доступность запчастей Не самый мощный мотор, простой интерьер
Audi A6 Allroad Мощный двигатель, премиальный комфорт, пневмоподвеска Высокая стоимость обслуживания, меньший клиренс

FAQ

Как выбрать универсал для бездорожья?
Смотрите на клиренс, тип полного привода и углы геометрической проходимости.

Сколько стоит содержание Outback и Allroad?
Subaru дешевле в ремонте и страховке, Audi — дороже из-за премиум-класса и сложной техники.

Что лучше для семьи: кроссовер или универсал?
Универсал удобнее на трассе, обеспечивает управляемость легковой машины, но при этом способен справляться с плохими дорогами.

Мифы и правда

  • Миф: универсалы не подходят для бездорожья.
    Правда: модели вроде Outback и Allroad способны на многое.

  • Миф: высокий клиренс решает всё.
    Правда: важна и система полного привода, и углы въезда/съезда.

  • Миф: универсал — это всегда компромисс.
    Правда: для многих он становится лучшим балансом между комфортом и проходимостью.

3 интересных факта

  1. Subaru Outback считается "первым в мире внедорожным универсалом".

  2. Audi A6 Allroad был создан как альтернатива кроссоверам для Европы.

  3. Оба автомобиля часто участвуют в тестах наравне с внедорожниками и показывают достойные результаты.

Исторический контекст

  • 1994 год — дебют Subaru Outback, сделавший марку узнаваемой на мировом рынке.

  • 1999 год — появление Audi A6 Allroad, премиального универсала с акцентом на комфорт и проходимость.

  • С тех пор оба автомобиля развивались параллельно, оставаясь в нише "универсалов для приключений".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по автоэлектрике: разрядка аккумулятора ускоряется при утечке тока сегодня в 4:21

Машина встала намертво? Самые коварные причины разрядки аккумулятора

Что делать, если машина отказалась заводиться из-за севшего аккумулятора? Разбираем проверенные методы запуска, ошибки и советы по профилактике.

Читать полностью » Firefly продал 20 тысяч компактных премиальных электромобилей за четыре месяца — данные компании Nio сегодня в 3:16

Новый бренд — новые рекорды: компактные премиум-электромобили удивляют рынок

Firefly установил новый рекорд: премиальные компактные электромобили разошлись тиражом 20 тысяч за четыре месяца, покоряя Китай и Европу.

Читать полностью » Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Новый закон о такси заставит компании массово обновить автопарки. Для покупателей это шанс приобрести свежие иномарки по цене ниже рынка.

Читать полностью » РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП сегодня в 2:26

Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

Европротоколы оформляются всё чаще: в крупных городах это уже стало нормой, а в регионах постепенно набирает обороты. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » В России возобновили продажи Renault Duster через параллельный импорт из ОАЭ сегодня в 2:10

Все думали, что ушёл навсегда: теперь Duster снова в продаже и вызывает споры

Renault Duster снова доступен для покупки в России. Но стоит ли брать кроссовер через параллельный импорт, и какие подводные камни ждут покупателей?

Читать полностью » Тушков: падение цен на китайские авто связано с ростом продаж новых машин сегодня в 1:23

Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%

Почему автомобили Chery стремительно теряют стоимость на вторичном рынке и какие ловушки подстерегают покупателей — разбираем причины и примеры.

Читать полностью » Продажи подержанных автомобилей Luxury в России выросли на 7% в августе — сегодня в 1:06

Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки

В России растёт спрос на люксовые автомобили с пробегом. Какие марки лидируют, чем рискуют покупатели и как выбрать машину без сюрпризов.

Читать полностью » Эксперты сегодня в 0:58

Своя машина — балласт: когда выгоднее сесть за чужой руль

Пять ситуаций, когда аренда автомобиля оказывается удобнее и выгоднее личного транспорта. От путешествий до непредвиденных обстоятельств.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты: папоротник нефролепис и замиокулькас требуют условий, которых нет в квартирах
Еда

Брускетта с лососем готовится за 10 минут из подсушенного хлеба и сливочного сыра
Еда

Маринованное сало в рассоле сохраняет вкусовые качества до месяца при правильном хранении
Туризм

Переславль-Залесский: новые музеи и локации для визита в 2025
Питомцы

Слёзы у кошек связаны с болезнями и аллергией, а не с эмоциями
Красота и здоровье

Врач Екатерина Демьяновская объяснила, в каких формах кальций присутствует в крови
Дом

Напольные плинтусы: виды по материалу, назначению и способу крепления
Технологии

GPT-5 стал лидером в бенчмарке Among AIs по мотивам игры Among Us
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet