Универсалы, которые могут заменить внедорожник: два имени, о которых забыли

Внедорожные универсалы — это категория автомобилей, которая незаслуженно остаётся в тени. Большинство людей выбирают кроссоверы или полноценные внедорожники, даже не подозревая, что универсалы с повышенной проходимостью могут дать ещё больше практической пользы. Они сочетают комфорт легкового автомобиля с возможностями, которых хватает для путешествий по грунтовым дорогам и лёгкому оффроуду. Однако стоит помнить: не все модели одинаково пригодны для бездорожья. Skoda Superb Scout и VW Passat Alltrack — по сути слегка приподнятые седаны, а даже Mercedes E-Class All-Terrain с пневмоподвеской уступает по клиренсу конкурентам. Но есть два автомобиля, которые действительно способны заменить внедорожник. Речь идёт о Subaru Outback и Audi A6 Allroad.

Subaru Outback: универсал с характером внедорожника

История Outback началась в 1994 году, когда Subaru представила версию Legacy с дополнительным оборудованием. Чуть позже появилась модификация Legacy Outback с увеличенным дорожным просветом до 190 мм. Машина быстро завоевала популярность, а в промо участвовал актёр Пол Хоган, знакомый зрителям по фильму "Крокодил Данди".

Сегодняшний Outback шестого поколения стал настоящей легендой. Его клиренс достигает 213 мм — показатель, который превосходит большинство кроссоверов. Геометрическая проходимость также впечатляет: угол въезда 19,7 градуса, съезда 22,4 градуса и рампы 21 градус. Постоянный полный привод, работающий через многодисковую муфту, дополняется электроникой, притормаживающей отдельные колёса. Даже при диагональном вывешивании машина уверенно продолжает движение.

Способность преодолевать брод ограничена уровнем клиренса, но тесты показывают: Outback выдерживает до 700 мм воды. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто выезжает за город или на рыбалку.

Audi A6 Allroad: премиум с внедорожными привычками

Audi пошла другим путём. A6 Allroad — это не суровый покоритель бездорожья, а элегантный универсал, который умеет справляться со сложными условиями. Его пневмоподвеска поднимает клиренс до 184 мм, и этого достаточно для большинства грунтовых дорог.

Главное достоинство — фирменный полный привод quattro с дифференциалом Torsen. Он распределяет момент в стандартном соотношении 40:60, но может смещать баланс до 70:30 или 15:85. В сочетании с дизельным мотором 3.0 BiTDI и коробкой Tiptronic Audi уверенно чувствует себя даже там, где многие внедорожники испытывают трудности.

Allroad не боится скоростной езды по разбитым дорогам. На всесезонных шинах 235/55 R18 машина буквально "глотает" выбоины и демонстрирует устойчивость, которой сложно добиться от кроссовера.

Сравнение моделей

Характеристика Subaru Outback Audi A6 Allroad Дорожный просвет 213 мм 184 мм Угол въезда/съезда 19,7° / 22,4 градусов меньше, есть риск повредить бамперы Система полного привода Электронноуправляемая муфта Quattro с Torsen Двигатель Атмосферный 2.5 Дизель 3.0 BiTDI Подвеска Классическая Пневмоподвеска Уверенность на бездорожье Выше среднего Средняя, зависит от водителя Комфорт на трассе Хороший Отличный

Советы шаг за шагом

Определите, где чаще будете ездить: город и трасса → Audi, бездорожье и природа → Subaru. Проверьте дорожный просвет и защиту днища — это ключ к надёжности. Уточните стоимость обслуживания: у Audi дороже запчасти и сервис. Подберите шины: для Outback оптимальны AT-шины, для Audi — всесезонные с акцентом на асфальт. Сравните страховку: премиальные авто, как Audi, требуют большего бюджета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить универсал с псевдополным приводом.

→ Последствие: машина застрянет на первой же грунтовке.

→ Альтернатива: выбирать модели с реальным AWD — Outback или Allroad.

Ошибка: экономить на резине.

→ Последствие: снижение сцепления и безопасность под угрозой.

→ Альтернатива: поставить подходящие шины (всесезонные или внедорожные).

Ошибка: игнорировать клиренс.

→ Последствие: повреждение бамперов и днища.

→ Альтернатива: выбрать Outback с его 213 мм или Audi с регулируемой подвеской.

А что если…

Что если использовать универсал как семейный автомобиль? В таком случае оба варианта отлично подойдут: просторный салон, большой багажник, высокий уровень безопасности. Разница в том, что Outback практичнее и проще, а Audi дарит престиж и комфорт.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Subaru Outback Отличный клиренс, надёжный полный привод, доступность запчастей Не самый мощный мотор, простой интерьер Audi A6 Allroad Мощный двигатель, премиальный комфорт, пневмоподвеска Высокая стоимость обслуживания, меньший клиренс

FAQ

Как выбрать универсал для бездорожья?

Смотрите на клиренс, тип полного привода и углы геометрической проходимости.

Сколько стоит содержание Outback и Allroad?

Subaru дешевле в ремонте и страховке, Audi — дороже из-за премиум-класса и сложной техники.

Что лучше для семьи: кроссовер или универсал?

Универсал удобнее на трассе, обеспечивает управляемость легковой машины, но при этом способен справляться с плохими дорогами.

Мифы и правда

Миф: универсалы не подходят для бездорожья.

Правда: модели вроде Outback и Allroad способны на многое.

Миф: высокий клиренс решает всё.

Правда: важна и система полного привода, и углы въезда/съезда.

Миф: универсал — это всегда компромисс.

Правда: для многих он становится лучшим балансом между комфортом и проходимостью.

3 интересных факта

Subaru Outback считается "первым в мире внедорожным универсалом". Audi A6 Allroad был создан как альтернатива кроссоверам для Европы. Оба автомобиля часто участвуют в тестах наравне с внедорожниками и показывают достойные результаты.

Исторический контекст