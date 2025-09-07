Когда спорткар выходит на охоту: Ford готовит машину-хищника

Ford всерьёз нацелился на создание уникального автомобиля, который объединит в себе мощь суперкара и проходимость внедорожника. Идея состоит в том, чтобы предложить миру не просто ещё одну модификацию существующей модели, а совершенно новый подход к экстремальному вождению. По словам руководства компании, машина будет готова бросить вызов самым суровым условиям — от скоростных заездов по пустынным трассам до преодоления сложного рельефа.

Концепция нового проекта

Генеральный директор компании Джим Фарли открыто рассказал о том, что Ford работает над внедорожным суперкаром с невероятной мощностью — порядка 1000 лошадиных сил.

"Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил", — заявил генеральный директор Джим Фарли.

В отличие от таких проектов, как Porsche 911 Dakar или Lamborghini Huracán Sterrato, будущий автомобиль не станет их подражанием. Конструкторы планируют создать оригинальную концепцию, которая будет опираться на фирменный опыт Ford в производстве внедорожников и спортивных моделей.

Опыт, который поможет

Компания уже накопила серьёзные наработки, которые могут лечь в основу нового проекта. Так, F-150 Raptor и Bronco давно зарекомендовали себя в гонках по пустыне. Эти модели доказали, что Ford умеет сочетать выносливость и динамику, а значит, следующий шаг логично сделать в сторону автомобиля, способного конкурировать с суперкарами, но в условиях бездорожья.

Инженеры планируют объединить лучшее от мира высокопроизводительных двигателей и технологий, используемых в тяжёлых внедорожниках. Это позволит создать машину, которая сможет не только впечатлить цифрами в характеристиках, но и обеспечить устойчивость и комфорт даже на песчаных трассах.

Чем будет отличаться внедорожный суперкар

В первую очередь это акцент на универсальности. Будущий автомобиль сможет демонстрировать невероятное ускорение и скорость, но при этом останется максимально приспособленным к сложным ландшафтам. По сути, речь идёт о новом классе машин, где спорткар превращается в полноценного "хищника пустыни".

Ford намерен предложить клиентам: