Когда спорткар выходит на охоту: Ford готовит машину-хищника
Ford всерьёз нацелился на создание уникального автомобиля, который объединит в себе мощь суперкара и проходимость внедорожника. Идея состоит в том, чтобы предложить миру не просто ещё одну модификацию существующей модели, а совершенно новый подход к экстремальному вождению. По словам руководства компании, машина будет готова бросить вызов самым суровым условиям — от скоростных заездов по пустынным трассам до преодоления сложного рельефа.
Концепция нового проекта
Генеральный директор компании Джим Фарли открыто рассказал о том, что Ford работает над внедорожным суперкаром с невероятной мощностью — порядка 1000 лошадиных сил.
"Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил", — заявил генеральный директор Джим Фарли.
В отличие от таких проектов, как Porsche 911 Dakar или Lamborghini Huracán Sterrato, будущий автомобиль не станет их подражанием. Конструкторы планируют создать оригинальную концепцию, которая будет опираться на фирменный опыт Ford в производстве внедорожников и спортивных моделей.
Опыт, который поможет
Компания уже накопила серьёзные наработки, которые могут лечь в основу нового проекта. Так, F-150 Raptor и Bronco давно зарекомендовали себя в гонках по пустыне. Эти модели доказали, что Ford умеет сочетать выносливость и динамику, а значит, следующий шаг логично сделать в сторону автомобиля, способного конкурировать с суперкарами, но в условиях бездорожья.
Инженеры планируют объединить лучшее от мира высокопроизводительных двигателей и технологий, используемых в тяжёлых внедорожниках. Это позволит создать машину, которая сможет не только впечатлить цифрами в характеристиках, но и обеспечить устойчивость и комфорт даже на песчаных трассах.
Чем будет отличаться внедорожный суперкар
В первую очередь это акцент на универсальности. Будущий автомобиль сможет демонстрировать невероятное ускорение и скорость, но при этом останется максимально приспособленным к сложным ландшафтам. По сути, речь идёт о новом классе машин, где спорткар превращается в полноценного "хищника пустыни".
Ford намерен предложить клиентам:
- двигатель с мощностью на уровне 1000 л. с.;
- улучшенную систему подвески, рассчитанную на экстремальные нагрузки;
- технологичные решения для контроля устойчивости на любых покрытиях;
- высокий уровень безопасности и комфорта, несмотря на экстремальные условия эксплуатации.
