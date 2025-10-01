Квадратные тигры на трассе: 5 кроссоверов, которые не боятся грязи и камней

Российский рынок кроссоверов предлагает широкий выбор моделей, и среди них есть машины, которые уверенно справляются с бездорожьем. Не все современные внедорожники способны покорять сложные участки, несмотря на внушительный внешний вид. Многие кроссоверы рассчитаны на комфортную езду по городским улицам и трассам, но есть модели, которые выходят за рамки стандартного применения. Эксперт издания "За рулём" Юрий Тимкин назвал пять таких автомобилей, заслуживающих внимания автолюбителей.

Haval Dargo X: угловатый боец бездорожья

Haval Dargo X появился в России в 2023 году и сразу привлёк внимание своим квадратным дизайном. Эта версия отличается от базовой не только внешними элементами, но и серьёзными внедорожными возможностями. В комплекте с автомобилем идут блокировка заднего дифференциала, специальный круиз-контроль для медленного движения по пересечённой местности и экспертный режим, который отключает систему стабилизации.

Высота клиренса составляет 200 миллиметров, а углы въезда и съезда достигают 24 и 30 градусов. Двигатель — двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 192 лошадиные силы. Трансмиссия представлена семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя "мокрыми" сцеплениями. Цена стартует от 3,35 миллиона рублей.

Haval H7: крупный и функциональный

Модель Haval H7 создана на той же платформе, что и Dargo, но отличается большими габаритами. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 миллиона рублей. Базовый мотор — такой же 192-сильный турбированный агрегат с семиступенчатой роботизированной коробкой. При клиренсе 200 миллиметров в стандартной комплектации предусмотрены блокировка заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль и экспертный режим.

Jetour T1: готов к любому бездорожью

Jetour T1 сразу выдаёт свои внедорожные способности угловатой внешностью. Модель предлагается с передним приводом и полуторалитровым двигателем или с полным приводом и двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил. Автоматическая восьмиступенчатая коробка передач обеспечивает плавность переключений. Высота дорожного просвета достигает 210 миллиметров, а автомобиль оснащён блокировкой межосевой муфты и заднего дифференциала. Минимальная цена — 3,77 миллиона рублей.

Jetour T2: увеличенный клиренс и универсальность

Модель Jetour T2 использует тот же двухлитровый мотор мощностью 245 лошадиных сил, что и T1. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащён либо семиступенчатым "роботом", либо восьмиступенчатым автоматом. Клиренс увеличен до 220 миллиметров, что делает внедорожные возможности ещё более впечатляющими. Здесь также предусмотрены блокировки межосевой муфты и заднего дифференциала. Базовая цена — 3,96 миллиона рублей.

Mengshi M-Hero: гибридная мощь

Mengshi M-Hero — уникальный кроссовер с дизайном, который напоминает одновременно Hummer и Tesla Cybertruck. Автомобиль оборудован тремя электродвигателями, а двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора для подзарядки батарей. Суммарная мощность системы достигает 816 лошадиных сил. Стандартный дорожный просвет — 221 миллиметр, но пневматическая подвеска позволяет увеличить его ещё на 105 миллиметров. При поднятой подвеске углы въезда и съезда составляют 36,8 и 37,5 градусов. М-Hero — единственная модель в подборке с блокировкой не только заднего, но и переднего дифференциала. Цена стартует от 14,49 миллиона рублей.

Сравнение основных характеристик

Модель Мощность (л.с.) Клиренс (мм) Трансмиссия Особенности бездорожья Цена (млн руб.) Haval Dargo X 192 200 7-ступенчатый робот Блокировка заднего дифференциала, экспертный режим 3,35 Haval H7 192 200 7-ступенчатый робот Блокировка заднего дифференциала, экспертный режим 3,5 Jetour T1 245 210 8-ступенчатый автомат Блокировка межосевой муфты и заднего дифференциала 3,77 Jetour T2 245 220 7-ступенчатый робот / 8-ступенчатый автомат Блокировки межосевой муфты и заднего дифференциала 3,96 Mengshi M-Hero 816 221+105 Электромоторы + ДВС Передняя и задняя блокировка, пневмоподвеска 14,49

Практические советы при выборе

Определите, насколько часто вы планируете использовать кроссовер на бездорожье. Для редких поездок достаточно моделей с базовой блокировкой дифференциала. Обратите внимание на дорожный просвет и углы въезда/съезда. Чем они выше, тем проще преодолевать препятствия. Для постоянных дальних поездок выбирайте автомобили с пневмоподвеской и полным приводом. Оцените трансмиссию: автоматические коробки удобны для города, роботизированные — для медленной езды по сложной местности. Учтите цену и стоимость обслуживания, особенно для гибридных и электромобильных моделей.

Ошибки при выборе и последствия

Ошибка: выбор кроссовера только по внешнему виду.

→ Последствие: проблемы на сложных трассах.

→ Альтернатива: проверить наличие блокировок дифференциалов и режимов для бездорожья.

Ошибка: игнорирование клиренса.

→ Последствие: застревания на неровной дороге.

→ Альтернатива: учитывать дорожный просвет и углы въезда/съезда.

Ошибка: недооценка мощности двигателя.

→ Последствие: трудности при подъёме и буксировке.

→ Альтернатива: выбирать мотор с запасом мощности для нагрузки.

А что если использовать городской кроссовер на бездорожье?

Даже самый мощный городской кроссовер без блокировок и подходящего клиренса рискует застрять. В таких условиях современные внедорожные технологии становятся критически важными.

Плюсы и минусы моделей

Модель Плюсы Минусы Haval Dargo X Хороший набор внедорожных функций, компактность Ограниченная мощность двигателя Haval H7 Просторный салон, внедорожные режимы Большие габариты Jetour T1 Высокая мощность, надёжная трансмиссия Цена выше среднего Jetour T2 Большой клиренс, универсальная трансмиссия Комплектации могут быть дорогими Mengshi M-Hero Сверхмощный гибрид, уникальная пневмоподвеска Очень высокая цена

FAQ

Как выбрать кроссовер для частого бездорожья?

Ищите модели с блокировкой дифференциалов, высоким клиренсом и полным приводом.

Сколько стоит обслуживание таких внедорожников?

Средний диапазон — от 50 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в год, в зависимости от двигателя и трансмиссии.

Что лучше для российской зимы — робот или автомат?

Для сложных условий робот может быть удобнее на медленной езде, автомат — для городской и трассовой эксплуатации.

Интересные факты